Tras el derrape de Rial, Cirigliano seguirá detenido

EZEQUIELCIRIGLIANOFOTO3.jpg Ezequiel Cirigliano quedó imputado por tres delitos, se negó a declarar y reveló que padece “esquizofrenia”. Jorge Rial pronunció un grosero chiste.

Durante su indagatoria, y asesorado por su defensa particular, el futbolista “se negó a responder preguntas, sólo negó el hecho y dijo que tiene un diagnóstico por esquizofrenia con medicación que dejó de tomar debido a su profesión”, según mencionó una fuente cercana al caso que reprodujo un cable de la agencia estatal de noticias Télam.

El fiscal decidió sumar la imputación por “tentativa de robo” luego de que, según el sumario policial, a Cirigliano lo vieron armado en el patio trasero de una vivienda, donde también escucharon el picaporte de la puerta del lavadero que alguien intentaba abrir desde afuera, según informó el cable emitido por la agencia oficial de noticias Télam.

EZEQUIELCIRIGLIANOFOTO4.jpg Ezequiel Cirigliano quedó imputado por tres delitos, se negó a declarar y reveló que padece “esquizofrenia”. Jorge Rial pronunció un grosero chiste.

La pistola Browning calibre 9 milímetros que le secuestraron tenía numeración y el escudo de la Policía Federal Argentina, por lo que Cardigonde iba a enviar un oficio a esa fuerza de seguridad federal para ver si se trata de un arma extraviada, robada o de algún efectivo en actividad, reveló un cable de la agencia de noticias Télam.

El abogado Guillermo Vega y Claudio, defensor particular y primo respectivamente del exvolante central “millonario”, formularon esta mañana declaraciones a la prensa en la puerta de los tribunales, donde explicaron que Cirigliano no es un delincuente y expresaron su preocupación porque atraviesa un pozo depresivo desde que no pudo volver a jugar en River.

Respecto a la causa, Vega declaró: “Sabemos que hay una tenencia de arma”, pero el abogado subrayó que Cirigliano “no salió con un arma a ocasionar algún delito ni a poner en riesgo a terceros”.

EZEQUIELCIRIGLIANOFOTO5.jpg Ezequiel Cirigliano quedó imputado por tres delitos, se negó a declarar y reveló que padece “esquizofrenia”. Jorge Rial pronunció un grosero chiste.

“No hubo ningún intento de robo, ni ninguna violación de domicilio. Eso lo vamos a probar. Tampoco sabemos si hubo un disparo, o si hubo uno ocasional. El temor nuestro es si había algún peligro para él”, comentó.

“Nuestro asistido viene padeciendo problemas psicológicos desde 2015, con una angustia y depresión muy grande a partir de su partida de River Plate. Todo esto fue ocasionando que él entre en estados de pánico, de angustia”, señaló Vega.

El letrado indicó que si bien en la actualidad “no estaba en tratamiento”, sí lo había estado e incluso “había sido medicado” porque “estaba sufriendo una gran depresión”.

EZEQUIELCIRIGLIANOFOTO6.jpg Ezequiel Cirigliano quedó imputado por tres delitos, se negó a declarar y reveló que padece “esquizofrenia”. Jorge Rial pronunció un grosero chiste.

“Vamos a poner nuestros peritos de parte psicólogos y psiquiatras, para dar luz a todo esto que está sucediendo”, concluyó Vega.

Por su parte, Claudio, un primo de Cirigliano, ratificó que la depresión del exmediocampista está ligada a su partida del club de Núñez.

“El problema de él nace de un desarraigo del club que lo formó, que lo levantó y lo puso como capitán, como estrella, como figura a futuro y, de repente, las respuestas, los malos tratos, la no contención, hizo que él cayera en un pozo depresivo”, señaló el familiar.

“No es fácil para un chico de 20 o 21 años estar en una situación donde todos te alaban, sos un ídolo y, de repente, sos la peor persona del planeta”, agregó.

Claudio además aseguró que en la casa de sus tíos, es decir la de los padres del exfutbolista, “jamás” vio un arma ni ningún acto de violencia en la familia

Cuando le preguntaron si temen que Cirigliano atente contra sí mismo, el primo respondió: “Es lo que tenemos miedo porque hace tiempo que viene teniendo estos altibajos, tratamos de contenerlo, de acompañarlo pero nos fuimos dando cuenta que tuvo cosas de gente que no está en sus cabales, como salir a trotar y correr durante ocho horas seguidas”.

Adrián Ezequiel Cirigliano, fue aprehendido este último lunes 15/08 en la localidad bonaerense de Caseros, partido de Tres de Febrero, como acusado de haber efectuado disparos con un arma de fuego en la vía pública y de ingresar al patio de una vivienda, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió en la madrugada de este último lunes 15/08 en la calle Olavarría al 3800, en dicha localidad del noroeste del conurbano, donde un vecino llamó al 911 para denunciar que había visto a un sospechoso armado frente a su casa y que luego escuchó una detonación.

Según las fuentes, el denunciante explicó que luego del disparo vio a la misma persona en el patio trasero de su domicilio.

Tras arribar al lugar, el personal policial se entrevistó con otro vecino de la cuadra que también manifestó haber visto a un sospechoso en la calle, donde efectuó un disparo.

Los policías revisaron la vivienda del primer denunciante y al no hallar novedad se retiraron; sin embargo, escucharon una nueva detonación en las cercanías, por lo que regresaron al lugar.

En esas circunstancias, los dos vecinos denunciaron que habían vuelto a ver al mismo sospechoso por la calle y a partir de esos datos los efectivos detuvieron a un hombre armado en calles Pini y Hornos.

El volante central ya contaba con un registro delictivo. En 2015 había sido detenido en un control del Comando Personal de Prevención Comunitaria en estado de ebriedad, mientras conducía su camioneta Chery sin licencia. El test de alcoholemia al que fue sometido arrojó que tenía 1.35 gramos de alcohol en sangre, arrojó Doble Amarilla.

Por otra parte, y más relacionado a lo futbolísitico, Ezequiel Cirigliano generó mucha polémica en 2014 cuando no se quiso sumar a la pretemporada de River, aquejando “problemas personales”. El por entonces presidente de “La Banda”, Rodolfo D'Onofrio, reprochó la actitud del jugador: “Si no se da cuenta de que es un profesional y que está en River, Cirigliano va a terminar siendo jardinero del club”.

El hombre de 30 años con pasado en Hellas Verona, Tigre y Atlético Tucumán entre otros, atraviesa un cuadro de depresión luego del fallecimiento de su padre.

El detalle de Cirigliano y el 'chiste' de Jorge Rial

El mediocentro defensivo, que llegó a ser dirigido por Marcelo Gallardo en River, despertó la curiosidad de todos por un detalle en su vestimenta. Ciertamente, Ezequiel Cirigliano, fue detenido mientras utilizaba un jogging de Boca Juniors, a pesar de ser un futbolista identificado con el club de Núñez y que hasta surgió de esas divisiones inferiores.

Pero quien más hizo hincapié en la ropa de Cirigliano fue Jorge Rial, en su programa de Radio 10, Argenzuela.

“Fijate el detalle, cuando fue a afanar qué se puso”, inició en un tono sarcástico.

“El pantalón de Boca. Es la vestimenta oficial... vestimenta oficial de los chicos chorros, se autorespondió el periodista”.

https://twitter.com/Facu89138245/status/1559274742821097478 Parece que sale otra carta documento de @BocaJrsOficial para los dichos de Jorge Rial. Repudio total pic.twitter.com/nmPc8Ji7f3 — Facu (@Facu89138245) August 15, 2022

El propio Rial tiene una buena relación con Juan Román Riquelme. Sin embargo; en esta “salida” que tuvo, quedó completamente mal parado y pidió disculpas por sus redes sociales.

“Tienen toda la razón del mundo. Un pésimo chiste de peor gusto. Perdón a todos los hinchas de Boca. No hay justificativo para tamaña boludez. A veces uno se quiere hacer el chistoso y no lo es. De vuelta, disculpas”, escribió, citando a un tweet de una cuenta partidaria del “Xeneize” donde se pide por una “carta documento” contra el ex Intrusos.

Cirigliano debutó en primera división de River con 18 años en abril de 2010, de la mano del director técnico Leonardo Astrada, pero fue durante la breve estadía en la Primera B Nacional en la que el futbolista se afianzó en el equipo, al punto de portar varias veces la capitanía dentro de un plantel que tenía futbolistas de trayectoria como Jonatan Maidana, Leonardo Ponzio, Cristian Ledesma, Alejandro “Chori” Domínguez, Fernando Cavenaghi y David Trezeguet.

Por entonces se lo comparaba con Javier Mascherano y el propio Ponzio no dudó en considerarlo como un futuro “jugador de selección”, algo que sólo pudo cristalizarse en etapa de juveniles (disputó los Mundiales Sub 17 en 2009, Sub 20 en 2011 y fue medalla de plata en los Juegos Panamericanos 2011).

Después de figurar en carpeta de grandes clubes como Manchester United y Manchester City, en julio de 2012, fue transferido a préstamo a Hellas Verona de Italia.

Regresó a mediados de 2014, cuando Gallardo tomó la conducción técnica “millonaria”, y no volvió a tener continuidad, eclipsado por el tucumano Matías Kranevitter. En 2015 marchó nuevamente cedido al Dallas de Estados Unidos y su carrera ingresó en una etapa descendente.

Pasó por Tigre, Atlético Tucumán, Atlético Zacatepec, de la segunda división de México, San Luis de Quillota (Primera B de Chile) y finalmente en Godoy Cruz, donde jugó apenas 23 minutos, los últimos de su carrera, en un empate con Rosario Central, el 2 de marzo de 2021.

Más contenido en Urgente24:

Sin rating: Daniel Vila hundió a A24 y en LN+ le agradecen

El rating preocupa a Marcelo Tinelli y apela a ShowMatch 2.0

Antonio Laje y el chat filtrado que apunta contra el canal

Sospecha por la lesión de Zeballos y las apuestas deportivas

4 restaurantes con vista al río para salir a comer el finde