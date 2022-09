"Todos con Cristina": La bandera que se vio en Platense

Mientras todo Racing festejaba un trabajado triunfo, el chileno decidió darse vuelta para provocar a miles de hinchas que se encontraban detrás del arco que defendió el propio Arias en el complemento.

"Gaby (Arias) se equivocó. Lo hablé recién con él en el vestuario y sabe que más allá de lo que pasó en ese momento, el jugador de fútbol no debe reaccionar así para con la gente", declaró Fernando Gago en la conferencia de prensa postpartido.

No fue una actitud correcta hacer gestos a la tribuna de Platense. Fue un error y me hago cargo. Exploté contra cuatro personas que se pasaron el partido insultando a mi familia. Fueron muy hirientes, pasaron los límites y no lo aguanté más, expresó Gabriel Arias en zona de vestuarios

https://twitter.com/nahuelzn/status/1571673039586172928 No entendí el gesto de Arias a la tribuna de Platense. (?) pic.twitter.com/zHI9K0Qul7 — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) September 19, 2022

La bandera de Platense

En las tribunas del Estadio Ciudad de Vicente López, los hinchas del Calamar colgaron un trapo en apoyo a la vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner.

Los simpatizantes de Platense desplegaron una pancarta con la misiva "Todos con Cristina".

El sostén hacia la ex Jefa de Estado está relacionado con un hashtag que se utilizó en redes sociales en el último tiempo, en relación a la causa conocida como "Vialidad", que involucra a CFK.

"Contra el lawfare y la persecución. Todos con Cristina", escribió en su cuenta de Twitter el gobernador bonaerense Axel Kicillof el pasado 1° de agosto. Además de él; militantes, simpatizantes, dirigentes y funcionarios de todos los sectores del Frente de Todos respaldaron en las redes a la vicepresidenta, ante la acusación del fiscal Diego Luciani.

image.png "Todos con Cristina": la bandera para Cristina Kirchner en Platense. (Foto: Twitter @eldestapeweb).

