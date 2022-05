Pero el fútbol te devuelve la sonrisa que la vida te saca por momentos. Julio César Falcioni se recuperó, siguió entrenando a Independiente y luego venció su vínculo en diciembre de 2021, el cual no fue renovado por la comisión directiva. Ahora, el 'Pelusa' celebra junto al pueblo santafesino por la clasificación a octavos de final de Copa Libertadores, consiguiendo el primer puesto en un grupo complicado y que compartía con Cerro Porteño (2°), Olimpia (3°) y Peñarol (4° y eliminado de todas las copas).

El 'Rojo': sin copas, sin plata y sin elecciones

El club está dinamitado. La dirigencia de Hugo Moyano juega con el socio, quien no puede elegir a sus autoridades porque no hay fecha para las postergadas elecciones y que además no le dejan expresarse en las tribunas.

En lo dirigencial, lo ya sabido: el clan Moyano mantiene el poder en el club, tomando al club de rehén y dejándolo casi sin vida política. Recientemente hubo una reunión que podría ponerle fin al Moyanismo, según contó Olé.

Fabián Doman -candidato por Unidad Independiente- y Claudio Rudecindo -candidato de la agrupación Gente de Independiente- mantuvieron una charla con el dirigente sindical Sergio Palazzo, que además de ser secretario general de La Bancaria es hombre de la actual gestión del Rojo, con el fin de alcanzar un acuerdo que permita la unidad política y que así quite del medio a los Moyano.

En cuanto a lo económico; el 'Rojo' tiene muchos juicios abiertos, más de 150. Muchos de ellos involucran a empleados que reclaman indemnizaciones por despidos sin causa. En Avellaneda, además, mantienen deudas importantes por dos futbolistas: Cecilio Domínguez y Gonzalo Verón. En cuanto al primero, la suma ascendería a U$S 5.700.000 y en el segundo, a U$S 6.000.000.

Por supuesto que la eliminación en Copa Sudamericana contempla un dinero extra que Independiente no recibirá, por haber quedado eliminado.

Y si de copas hablamos... En las redes, ironizan con que el estadio Libertadores de América (hogar de Independiente), es lo más cercano que tiene al 'Rojo' de jugar algo importante. Sin restarle importancia a la Sudamericana, lo que todos los hinchas quieren es ganar la Copa Libertadores. La última que jugó el club fue la de 2018, cuando cayó eliminado en cuartos de final por River Plate.

