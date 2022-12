TNT Sports huyó y Tapia rearma su negocio aferrado a Messi

De acuerdo a la reconstrucción de Clarín, antes de que los asambleístas votaran el balance del último período con un superávit de 145,6 millones de pesos y después de que se aprobara el orden del día, adelantó una restructuración en las divisiones más bajas del Ascenso para el 2023.

"A los compañeros del Ascenso quiero decirles: a los que han ascendido, felicitarlos. Tanto a los que ascendieron a la Liga Profesional, como a la Primera Nacional, a la B Metropolitana, a la Primera C... Y a los dirigentes de la Primera C y D, tenemos un compromiso y tenemos que trabajar para hacer esas categorías mucho más atractivas", dijo como preámbulo de una novedad fuera de libreto, tal como contó dicho medio.

"No podemos tener una categoría con tan pocos equipos como es la D y tenemos que trabajar para que el año próximo podamos tener ahí dos categorías más atractivas entre la C, la D y la B. Creo que va a jerarquizar mucho más y a que ya no tengamos una categoría amateur como hoy y que transitemos el camino de todas las categorías del Ascenso profesionalizadas", anunció.

Recesión global: La CNN ordenó a Warner Bros. Discovery huir de la Argentina y en TNT Sports arman las valijas

TNT Sports, de la división Warner Bros. Discovery de la CNN, entró en la reestructuración del negocio y rápidamente tuvo que salir del negocio del fútbol local, que se cae a pedazos como industria por las constantes devaluaciones en un marco de inflación en dólares también.

A su vez, los desmanejos de la AFA y la intención de televisar cada vez más partidos por el mismo dinero, obligaron a dar un paso al costado.

Tal como informó el portal Doble Amarilla, "en marco del cónclave y quizás, hasta sin esperarlo, Claudio Tapia hizo un anuncio importante en lo económico en cuanto a los derechos de TV se refiere: AFA no se puso de acuerdo con TNT por el trienio 2027 - 2030 (ESPN ya compró su parte y tendrá los derechos hasta ese momento por 45 millones de dólares) y ante esta situación, será desde la calle Viamonte desde donde se harán cargo de ese 50%, con la posibilidad de explotarlos de manera individual o relicitarlos".

El dirigente del fútbol puesto por el expresidente Mauricio Macri, hoy presidente de la Fundación FIFA, que resistió las operaciones del Frente de Todos en la IGJ, personalmente encabezadas por el presidente Alberto Fernández, también buscará revisar contratos y ajustar números del marketing luego de que la Selección Nacional diera la vuelta olímpica.

Pregunta: ¿Mejorará el contrato a Lionel Scaloni? Por caso, Didier Deschamps no solo recibió la oferta de una mejora en su contrato y extensión sino que además suena como posible ministro de Deportes de Francia.

