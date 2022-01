Tite no olvida y chicaneó a la Argentina por los contagios

Esto no se debe a una cuestión futbolística, ni siquiera a aquella falla en la final, porque sí estuvo convocado al resto de los compromisos de la Verdeamarela. Está relacionado con una sola cuestión: el zurdo decidió no vacunarse y por eso desde la dirección técnica de la selección le bajaron el pulgar. Tanto por una cuestión de principios como por una por una razón puramente pragmática.

TITEARGENTINACONTAGIOSFOTO2.jpg El DT de Brasil, Tite, chicaneó a la Argentina en que “entró jugadores sin autorización” tras el fallido clásico de las Eliminatorias Qatar 2022.

“Lo que puedo adelantar es que Renan Lodi quedó excluido de la posibilidad de ser convocado por no estar vacunado. Esa información nos la pasaron, entonces perdió la posibilidad de postularse por no haber sido vacunado”, sentenció Tite, que no negó en ningún momento que se trataba de la vacunación.

“La vacunación es una responsabilidad social, es mía y de la persona que está a mi lado. Traigo esa responsabilidad conmigo, yo y mi familia, yo mismo y las personas por las que tengo responsabilidad. Ojalá tuviera a mis padres, no los tengo, pero quería la oportunidad de poder protegerlos. Así que veo una responsabilidad social”, agregó con contundencia.

Los funcionarios del Gobierno brasileño impidieron así la participación de los jugadores Emiliano Martínez, Cristian Romero y Emiliano Buendía, quienes habían ingresado a Brasil provenientes del Reino Unido, algo prohibido por aquellos días en base a las medidas oficiales para combatir la pandemia de Covid-19.

“Nosotros hicimos nuestra parte, salimos al campo. Aquí nadie viene y hace lo que quiere. Anvisa y la Policía Federal hicieron lo que tenían que hacer”, agregó sobre aquella escandalosa jornada en San Pablo.

El partido, que no se volverá a disputar, todavía está pendiente de resolución por parte de FIFA: “Estoy esperando la decisión final. En términos deportivos y en términos legales, hicimos todo correctamente”, aseguró Tite en declaraciones replicadas por el portal Globo Esporte.

Brasil, ya clasificado a Qatar 2022 al igual que Argentina, visitará a Ecuador el 27 de enero y recibirá a Paraguay el 1 de febrero por la 14ta. y 15ta. fechas de las Eliminatorias Sudamericanas.

Con la esperada ausencia del lesionado Neymar, los jugadores citados para esa ventaja fueron los siguientes:

Arqueros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) y Weverton (Palmeiras).

Laterales: Daniel Alves (Barcelona), Emerson Royal (Tottenham), Alex Sandro (Juventus) y Alex Telles (Manchester United).

Centrales: Éder Militao (Real Madrid), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Marquinhos (PSG) y Thiago Silva (Chelsea).

Mediocampistas: Bruno Guimaraes (Lyon), Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Gerson (Olympique de Marsella), Everton Ribeiro (Flamengo), Lucas Paquetá (Lyon) y Philippe Coutinho (Aston Villa).

Delanteros: Antony (Ajax), Vinicius Jr (Real Madrid), Rodrygo (Real Madrid), Gabriel Jesús (Manchester City), Matheus Cunha (Atlético de Madrid), Raphinha (Leeds) y Gabriel Barbosa (Flamengo).