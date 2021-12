Tinelli más solo: renunció el tesorero y Medina no será DT

RENUNCIATESOREROSANLORENZOCARTA.jpg Marcelo Tinelli queda cada vez más a la deriva debido a la renuncia del actual tesorero mientras que Alexander “Cacique” Medina rechazó ser el nuevo DT.

En el plano futbolístico, en tanto, el juvenil Agustín Lamosa, marcador central de la Reserva, extendió su vínculo con la entidad por dos años y medio, antes de ser cedido a préstamo a Nueva Chicago, hasta diciembre de 2022, reveló el sitio Doble Amarilla.

San Lorenzo, que debutará en la Copa Argentina del año entrante frente a Racing de Córdoba, y en febrero comenzará la Copa de la Liga Profesional. Sin competencia internacional, la dirigencia del “Ciclón” intentará levantar la inhibición que pesa por la deuda que mantiene con Palestino de Chile por el pase de Paulo Díaz, según lo dispuesto por el Tribunal Arbitral Deportivo (TAS).

En principio, la institución “abonará un saldo del millón y medio de dólares pendiente” al club chileno para estar en condiciones de concretar incorporaciones en este mercado de pases.

En tanto, San Lorenzo de Almagro recibió este jueves (23/12) una respuesta negativa del entrenador Alexander “Cacique” Medina para hacerse cargo del plantel y ahora la dirigencia se debate entre el complicado sueño de Hernán Crespo y la posibilidad real de Leandro “Pipi” Romagnoli frente a las complicaciones económicas.

La Comisión Directiva comandada por Arreceygor quería al “Cacique” Medina, con el que se juntaron esta semana para acercarle el proyecto, pero la realidad es que el uruguayo agradeció y contestó negativamente al igual que la propuesta más tentadora de Talleres de Córdoba -le ofrecerían 200 mil dólares mensuales y cinco refuerzos de categoría para enfrentar la Libertadores 2022- y todo indica que continuará su carrera en Inter de Porto Alegre.

En esa línea, la dirigencia volvió a la carga por Hernán Crespo, que tuvo un mal paso por San Pablo de Brasil, aunque también quedó en responder y rechazará el ofrecimiento, más allá de ser hincha confeso de San Lorenzo porque entiende que no es el momento para asumir en un club lleno de inconvenientes económicos y políticos.

Por ende, en este contexto y con el 3 de enero como fecha de regreso a los trabajos de pretemporada, todo apunta a que Romagnoli se calce el buzo de entrenador junto con el profesor Alejandro Kohan (se separó de Crespo tras el paso por Brasil) como preparador físico.

La llegada del exfutbolista e ídolo de la institución cerraría desde el punto de vista numérico, al mismo tiempo que se levantan inhibiciones por deudas con otras instituciones como Palestino de Chile y se arreglan deudas con diferentes futbolistas del actual plantel.

A su vez, Leandro Romagnoli fue miembro de la Secretaría Técnica junto con Hugo Tocalli y Alberto Acosta antes de que se terminara el vínculo y contrataran a Mauro Cetto como Director Deportivo, y también dirigió brevemente como interino.

La partida del triunvirato de ese cargo no terminó de la mejor manera, al punto que el propio Romagnoli se mostró “dolido” en declaraciones mediáticas y acusó de “destrato” a Marcelo Tinelli, quien se tomó licencia de la presidencia cuando comenzaron los problemas económicos y deportivos.

La crisis en San Lorenzo no tiene fin. La semana pasada Tinelli recibió este último jueves 16/12 otro duro golpe: 3 futbolistas habían intimado al club por respectivas deudas.

No alcanzó con cambiar miles de DT's, ni con salir en los últimos puestos de la tabla en la Liga Profesional de Fútbol. El presente de San Lorenzo es pésimo, totalmente a la deriva.

¿Quién se hace cargo?

A día de hoy; Marcelo Tinelli no dio ninguna confirmación oficial acerca de su regreso, el cual se estima que sería que en mayo de 2022. Mientras, no hay quien maneje el timón, ya sea desde la mesa chica o desde el corralito en el campo de juego (recordando que San Lorenzo no tiene entrenador).

“¿El regreso de Marcelo Tinelli? Si lo hace que sea para meterse de lleno, al 100%, de lo contrario que no lo haga”, mencionan algunos directivos, según La Nación. El derrumbe económico y deportivo agudiza las llamas del infierno azulgrana, el cual se tornó inadmisible hace mucho tiempo.

A pocos días para que termine el paupérrimo año deportivo-institucional, llegó otro problema que sacude al “Ciclón” de Boedo y al empresario Tinelli.

Siguiendo la línea del caso de los Romero (Óscar y Ángel), se conoció que Franco Di Santo, Jalíl Elías y Yeison Gordillo reclaman una larga deuda en crecimiento.

“Franco Di Santo, Jalil Elías y Yeison Gordillo intimaron vía Agremiados a San Lorenzo para cobrar las deudas que existen con ellos. La del delantero es muy abultada y el club busca llegar a un acuerdo para evitar que quede libre por falta de pago, contó Germán García Grova en Twitter”.

“En San Lorenzo ya se mueven para conseguir el dinero y que ninguno de los tres queden en libertad de acción. A partir de la llegada de la carta documento, hay dos días hábiles para pagar o llegar a un entendimiento”, completó el periodista César Luis Merlo.

Tanto Di Santo, como Gordillo y Elías podrían quedar en libertad de acción, de no solucionarse su situación.

Pese a las versiones que circularon, los dirigentes negaron que por el momento haya llegado algún reclamo al club. Lo cierto es que en caso de que se haya hecho efectiva, la notificación demorará unos días, por lo que recién se conocería la semana que viene. Desde agremiados no descartaron la versión ni negaron la veracidad de los hechos, cuenta Olé.

El conflicto podría concluir de la misma manera que Óscar y Ángel Romero, quienes dejaron la institución azulgrana en agosto de este año, y en condición de “libres”.

“El Club Atlético San Lorenzo de Almagro comunica que ha llegado a un acuerdo con los jugadores Ángel y Oscar Romero, con quienes esta tarde se firmó la rescisión del contrato que unía a las partes hasta mediados de 2022. La medida se basó en el cuidado del patrimonio de la institución, en la búsqueda de continuar reduciendo el déficit operativo y lograr, gracias a este importantísimo ahorro de erogación mensual, imposible de afrontar en la economía actual del Club y del Fútbol Argentino en general, cumplir con el Fair Play Financiero implementado por la LPF. Asimismo, se trata de una determinación que se encuentra en sintonía con la nueva estrategia deportiva del CASLA, la cual consiste en darles prioridad y continuidad a los futbolistas surgidos de las Divisiones Inferiores”, describió San Lorenzo de Almagro en su comunicado oficial.

A partir de que llegue la carta documento al club por los casos de Di Santo, Gordillo y Elías, San Lorenzo tendrá un par de días para pagar lo adeudado o bien realizar un acuerdo, algo que espera resolver con los tres futbolistas para que no queden en libertad de acción, y recordando que no puede incorporar jugadores por inhibición de la FIFA. Con lo cual:

. Retrasos salariales con jugadores,

. Prohibición de incorporar jugadores hasta subsanar la deuda con Palestino por Paulo Díaz,

. Presidente de licencia,

. Sin director técnico,

. Jugadores en huelga,

. Pésimo andar futbolístico, y

. La hinchada más que disconforme.

Por otro lado, el plantel regresará al trabajo el próximo 3 de enero y la idea es dar de baja el vínculo con Alejandro Donatti -poco lugar y un contrato alto-, Santiago Vergini -regresará de Atlético Tucumán-, Ezequiel Cerutti -bajo rendimiento- y recuperar a Alexis Castro -en Colón de Santa Fe- si es que no ejecutan la opción de compra.