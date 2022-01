Tinelli en caída: la oposición volvió a pedir elecciones

Y añadió: “Van 8 meses de estar deshojando la margarita con un vuelvo o no vuelvo, así se erosionó aún más la legitimidad de los que se quedaron para tomar decisiones. Claramente no es casualidad que en la Liga también le estén solicitando que presente su renuncia y es lo mejor que puede hacer para el bien del fútbol argentino en general y de San Lorenzo en particular. Esta vez para Tinelli el show no debe continuar”.