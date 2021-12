Tiger Woods agradeció vivir y dijo adiós al golf profesional

Luego, fue capitán del equipo victorioso en la Copa Presidentes. Desafiar las expectativas es lo que siempre hizo Tiger, pero aquel tramo mágico al final de su carrera le pasó factura en 2020: parecía cansado, impreciso, desinteresado y resultó que le dolía la espalda nuevamente, y llegó esa 5ta. cirugía, una microdiscectomía para extirpar un fragmento de disco que le provocó dolor en los nervios. Lo arrestaron por conducir alcoholizado aunque él dijo que estaba medicado en exceso. Él presentó pero no jugó The Genesis Invitational. Luego ocurrió el accidente.

"Suerte de estar vivo"

"Tengo un largo camino por recorrer para llegar a ese punto", dijo Woods, de 45 años y ganador de 15 grandes torneos, en su primera conferencia de prensa luego del accidente hace más de 9 meses,

En conferencia de prensa en el Hero World Challenge, el torneo que él organiza en islas Bahamas, él dijo: "Para volver, tengo un largo camino por recorrer para llegar a ese punto. Ahora, no he decidido si quiero llegar a ese punto. Todavía tengo que llevar mi pierna a un punto en el que se pueda tomar esa decisión".

Woods dijo que le dolían la espalda y la pierna incluso mientras estaba sentado frente al micrófono en ese momento, se negó a dar más detalles sobre las circunstancias del accidente del 23/02, y dijo que la información está disponible en el informe policial.

Woods mencionó que amputarle la pierna estuvo, en un momento, "sobre la mesa" de opciones, y que tuvo la suerte de no tener una prótesis.

"Tengo suerte de estar vivo, pero también de tener mis extremidades", dijo Woods.

Tiger Woods en Augusta. Tiger Woods, el gofista más famoso: Aquí jugando en Augusta.

Las lesiones

Woods iba a más de 130 Km. por hora en el momento del accidente, dijo la oficina del alguacil del condado de Los Ángeles en abril, lo que era inseguro para las condiciones de la carretera que imponían un máximo de 70 Km. por hora para la SUV Genesis GV80 en una colina con curvas cerca de Los Ángeles. Los servicios de emergencia tuvieron que usar herramientas para sacarlo del vehículo.

Las autoridades habían dicho que no había evidencia de drogas o alcohol en la escena, no había una causa probable para obtener una orden para extraer sangre y la principal preocupación era tratar las lesiones graves de Woods, quien no recibió una citación por exceso de velocidad porque no había testigos, dijo el alguacil Alex Villanueva.

El accidente dejó a Woods en un quirófano mientras una declaración publicada en su cuenta de Twitter anunciaba fracturas abiertas conminutas (cuando un hueso se fractura en más de 2 partes), lo que significa que hubo roturas en varios lugares, que afectaron las porciones superior e inferior de la tibia y los huesos del peroné en su pierna.

La operación, en la parte inferior de la pierna derecha y el tobillo, consistió en insertar una varilla en la tibia y tornillos y alfileres para estabilizar el pie y el tobillo.

El accidente generó dudas no sólo sobre si la pierna de Woods se recuperaría lo suficiente como para permitirle volver a jugar de manera competitiva, sino también sobre cómo afectaría su espalda.

Antes del accidente, él estaba en rehabilitación de la 5ta. cirugía de espalda.

Después de operaciones anteriores, Woods -empujado por sus simpatizantes y sus compromisos comerciales- a menudo parecía empeñado en recuperar su forma después de las lesiones que pueden torpedear una carrera de golf.

Pero ahora él dijo que había dudas no solo sobre su capacidad física para competir, sino también sobre su fuerza de voluntad para superar su rehabilitación más difícil hasta el momento.

Tiger Woods en los días de performances que quiere recuperar. Tiger Woods en los días de sus grandes golpes.

Difícil

Woods ha sufrido en el pasado problemas con una rodilla, un tendón de Aquiles y la espalda. Todo esto fue modificando su forma de jugar.

“No creo que esta pierna sea lo que solía ser, por lo tanto, nunca tendré la espalda como solía ser. Y el reloj no se detiene. Me estoy haciendo mayor", aceptó Woods.

"Este ha sido mucho más difícil", dijo Woods.

"Un programa completo de entrenamiento y la recuperación que se necesitaría para hacer eso, no, no tengo ningún deseo de hacer eso. "Conozco la recet. Solo tengo que sentirme cómodo haciéndolo", explicó, y señaló que era realista prepararse para unos "pocos eventos al año" pero no para la gira completa.

Woods dijo que si alguna vez puede estar lo suficientemente sano como para jugar lo suficientemente bien, su esperanza sería jugar en un horario limitado.

El eje de la actividad anual del golf profesional es el extenuante PGA Tour, que no controla los 4 campeonatos principales (Masters, PGA Championship, US Open, The Open). A esto es lo que sin duda se refería Woods.

Si bien él dijo que ahora se encuentra en una etapa en la que puede tomar un palo de golf y jugar un hoyo de golf aquí y allá, explicó que hay una enorme brecha entre eso y jugar en forma competitiva en el circuito contra los mejores golfistas, en los campos más duros y en las condiciones de juego más difíciles.

Woods reconoció que igualar la distancia que le llevan los mejores golfistas del tour sigue siendo el problema.