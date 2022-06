The Guardian al rescate de los fanas del Liverpool en París

Glenn Murray, 31 años, funcionario de la universidad Newcastle upon Tyne:

"Viajamos a través del servicio de tren RER y desembarcamos en la estación La Plaine Stade de France a las 18:45, hora local, más de 2 horas antes de la hora de inicio programada para las 21:00. Las señales de tráfico indicaban que era una caminata de 15 minutos. Cuando nos acercábamos a la autopista que pasa junto al estadio, la policía nos condujo a un paso subterráneo junto a la carretera.

Este paso subterráneo tenía aproximadamente 10 metros de ancho con vehículos policiales alineados a lo largo del camino, lo que significaba que el espacio para los simpatizantes era la mitad de ancho de lo que debería haber sido. Muy pronto se llenó de gente. Inicialmente, la policía detuvo a los fanáticos que caminaban por la calle, pero algunos treparon una valla que les llegaba a la cintura para volver a subir, ya que se estaba llenando de gente. Mis 2 amigos y yo también hicimos esto.

Caminamos aproximadamente 100 metros por la carretera y notamos que para pasar el control de seguridad necesario para el estadio tenías que estar en el paso subterráneo. Por lo tanto, volvimos al paso subterráneo. En este tramo de la vía no había presencia policial. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a ponerse incómodas, ya que ya no era solo un espacio lleno de gente. La única forma en que puedo describir esto es: no tenía el control de cuándo me movía, me movía la presión de los fanáticos detrás de mí. También había cientos de jóvenes locales entre la multitud.

El control de seguridad inicial estaba situado en la parte inferior de una pequeña rampa hacia el estadio. Cuando llegué a este punto, el chequeo había sido retirado. Cuando finalmente llegaste a la rampa, el hacinamiento disminuyó y luego pude caminar hacia el estadio libremente."

murray liverpool.jpg Glenn Murray (derecha) en la fan zone antes del partido.

Paul Staples, director de operaciones del aeropuerto John Lennon, de Liverpool:

"Yo estaba en los molinetes frente al estadio a eso de las 20:00 con mi hija, que tiene 19 años y mi hijo, que tiene 16. Vimos a la gente pasar, revisando los boletos. Muchas historias se cuentan de personas con entradas falsas que tuvieron que regresar de los molinetes: no, eso no es lo que vimos. Durante todo el tiempo que estuve allí, 2 muchachos adolescentes, que creo que eran parisinos pero no puedo estar seguro, habían sido rechazados porque tenían boletos falsos y los fanáticos del Liverpool decían: '¿Qué estás haciendo? Obviamente son falsos. Parecen fotocopias'.

En ese momento, los encargados de los molinetes comenzaron a decir: "Tenemos que cerrar las puertas, tenemos que cerrar las puertas, retroceder", y la gente gritaba: "Si cierran las puertas, nunca entraremos". Así que había una sensación de que esto era problemático. Sin embargo, forzaron la puerta, que se abrió hacia nosotros, y mi hijo quedó atrapado frente a la puerta. Y por mucho que traté de agarrarlo, lo empujaron hacia adelante y terminó adentro y yo afuera con mi hija.

Estaba realmente preocupada de que mi hijo estuviera dentro y yo siguiera estando fuera. Pero frente a lo que siguió, en realidad estuve agradecido por el hecho de que estaba a salvo dentro. A pesar de que a las 20:05 habían dicho que volverían a abrir las puertas en 5 minutos, no se comunicaron con nosotros. Les gritábamos que vinieran y nos explicaran qué estaba pasando. Traté de llamar a un oficial de policía para decirle que mi hijo estaba adentro. Simplemente nos ignoraron.

Creo que fue alrededor de tal vez 10 minutos antes del horario previsto para el inicio, y la multitud podía escuchar 'You'll Never Walk Alone' desde afuera, cuando entonces comenzó una oleada de la multitud que estaba frustrada. En este punto, había miles detrás de nosotros. Sentimos que la multitud se agolpaba en ese momento y estábamos directamente contra las vallas; mi hija comenzó a llorar porque la presionaban con fuerza. Fui empujado contra las vallas junto a ella, no hay nada más desgarrador que ser padre y no poder hacer nada para aliviar el dolor de tu hijo.

Diría que probablemente después de 1 o 2 minutos de esa presión extrema de su llanto, la puerta se abrió de golpe, supongo por el peso de la multitud. sí que la tomé del brazo para entrar, básicamente para alejarla de la presión contra las vallas. Solo la abracé y, para ser honesto, los dos lagrimeamos.

Mi hijo se acercó porque nos había visto entrar, luego todos vimos cómo la policía armada cerraba las puertas y se paraba frente a los fanáticos que aún estaban fuera de la cerca."

paul staples.jpg Paul Staples en la puerta cerrándose y su hijo queda del otro lado, mientras la multitud crecía.

---------------------------------------

