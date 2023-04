Apenas cinco minutos después, Julián Álvarez aumentó la cuenta con su atropellada croata. Josip Juranovic y Borna Sosa quisieron quitarle el balón, pero el hombre del Manchester City venía a 100 km/h. No lo paró nadie. Premio al esfuerzo.

En el complemento, la Argentina jugó a piacere. Manejó los tiempos y la pelota, mientras que Zlatko Dalic pecó de ansioso y acumuló delanteros muy tempranamente, en el afán y el apuro por descontar el tanteador. Esta jugada del entrenador la sufrieron Luka Modric y Mateo Kovacic -ambos de buena actuación, especialmente el jugador del Chelsea-, quienes quedaron desguarnecidos en la mitad del campo. Dalic rompió su medio y su equipo no apareció más.

A 20' del final y tras una genialidad de Messi, Álvarez decretó cifras definitivas: 3-0.

Que el árbol no tape el bosque: Croacia es un gran equipo y una gran Selección. El resultado, si bien muy desfavorable, quedó un poco largo y no se condice tanto con lo sucedido en cancha. Aún así, fue la Scaloneta la que presentó más argumentos para llevarse el triunfo y la codiciada clasificación.

image.png Argentina 3-0 Croacia.

En esa línea y si de las acciones hablamos, hay que mencionar la masiva queja croata por la actuación del árbitro del encuentro, el italiano Daniele Orsato.

El diario deportivo Sportske, del matutino Jutarnji, tituló en su portada: "No hay VAR para Messi, dale esa Copa para que no pretendamos que esto es un campeonato de verdad". La bajada: "Croacia debería pateado un córner pero en cambio el balón se lo concedió a Martínez".

El eje del reclamo es, precisamente, la jugada previa al penal que convirtió Lionel Messi para que la Argentina comenzara el camino del triunfo, en el minuto 34 de la primera etapa.

Los croatas alegan que Orsato omitió un córner en favor de los rojiblancos. En cambio, cobró saque de meta para que el arquero Emiliano Martínez inicara la jugada que culminó en penal a Julián Álvarez por parte del arquero Dominik Livakovic. Pero no cuestionan el penal, sino el corner no otorgado.

Asimismo, Luka Modric, capitán y figura de la Selección de Croacia, expresó su descontento con el desempeño del colegiado Orsato.

No me gusta hablar de árbitros, pero este es uno de los peores. No lo recuerdo bien. No fue penalti para mí, y eso nos mató. Tenemos que recuperarnos y ganar el partido por el tercer puesto No me gusta hablar de árbitros, pero este es uno de los peores. No lo recuerdo bien. No fue penalti para mí, y eso nos mató. Tenemos que recuperarnos y ganar el partido por el tercer puesto

Sobre Messi, dijo: "Le deseo todo lo mejor en la final, tiene grandeza. Es el mejor jugador de la historia y se merece tal éxito. Argentina ganó merecidamente, independientemente de las decisiones disputadas".

La Scaloneta, por su parte, y ya en la final de la Copa del Mundo, tiene día libre este miércoles (14/12) para descansar y disfrutar con sus seres queridos.

Como sucedió luego del triunfo ante Australia, en octavos de final, el cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni decidió que este miércoles será, por completo, un día de recuperación pero también con la mirada en el partido de Francia vs. Marruecos, que comenzará a las 16 de Argentina y a las 22 de Qatar.

Temor de Donda por un cruce Argentina-Francia

Previo al comienzo de la Copa del Mundo Qatar 2022, los argentinos lanzaron un hit xenófobo que se convirtió en viral, que dice:

"Escuchen, corran la bola; Juegan en Francia, pero son todos de Angola; ¡Qué lindo es! Van a correr; Son 'cometravas' como el puto de Mbappé; Su vieja es nigeriana; Su viejo, camerunés. Pero en el documento... Nacionalidad: francés".

La canción se apoderó de las calles, subtes, escuelas y todo tipo de espacio social en donde haya por lo menos una camiseta blanquiceleste. La balada, como es evidente, ataca al pueblo francés y a Kylian Mbappé, por rumores que lo vinculaban con su pareja 'trans'.

Ahora, con el clima festivo en cada rincón del país y con la chance de que Argentina y Francia se enfrenten en la final del Mundial 2022, crece el temor de Donda a una viralización más masiva del villancico.

https://twitter.com/therealbuni/status/1592570355406643200 INADI: más vale que en qatar no canten cosas ofensivas



Los argentinos en qatar: ESCUCHEN.. pic.twitter.com/1gXnBFGNg6 — ElBuni (@therealbuni) November 15, 2022

Con motivo de la celebración de la Copa del Mundo, el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo), liderado por Victoria Donda, presentó un manual para evitar que se utilicen ciertas expresiones futboleras que se consideran discriminatorias.

En sus 21 páginas de recorrido, las recomendaciones a las que más preponderancia se les dio son algunas expresiones como "negro" o "indio", en todo tipo de situaciones.

La primera sección de este manual trata sobre el racismo y la xenofobia. Allí, se recomienda que al referirse a la comunidad afro, no se utilice la palabra "negro" o la construcción "piel oscura" o similares; y en su lugar se use la denominación "afro" o "afrodescendiente".

Además, agrega que es mejor no decir o escribir "se ve negra la suerte para el equipo" o "compró la entrada en el mercado negro".

El organismo estatal solicitó también no entonar canciones como "Brasil decime qué se siente tener en casa a tu papá", ya que lo considera "un canto agravante". Nada de esto se cumplió en Doha.

La expresión "matar o morir" también luce en la presentación del instituto como algo negativo.

Ante la lluvia de críticas del escrito presentado para los periodistas que cubran el Mundial Qatar 2022, la abogada se excusó.

"Buscamos desarmar el andamiaje cultural violento de discriminación y racismo, podemos cambiarlo", dijo Victoria Donda en una entrevista radial con Delta para defender el manual que disparó todo tipo de críticas y burlas.

"No es una boludez darle sentido a las palabras", agregó.

La funcionaria pidió diferenciar "el folklore de los violentos" y enfatizó que "la guía no es para la gente que va a la cancha, es para comunicadores".

Donda también justificó la guía al señalar que "los periodistas tienen la responsabilidad de llevar la comunicación en un ámbito particular y por eso la serie de recomendaciones". "Queremos hacer un aporte a una comunicación social que sea inclusiva y desprovista de valoraciones que tienden a generar climas de violencia en un momento en el que las pasiones están muy despiertas", sostuvo la funcionaria.

