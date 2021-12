Tensión en Independiente: Piñas, corridas e insultos

Y agregó: "Muchas agrupaciones no le quisieron dar el sello. La única que encontraron fue Agrupación Tradicional Independiente. Es una agrupación que hace 50 años no participa en un comicio de Independiente. Por eso, lo que tendrían que hacer es arreglar los papeles".

image.png Guillermo 'Yoyo' Maldonado cruzó a Juan Marconi por la impugnación de la lista de Fabián Doman.

Por su parte, Juan Marconi habló de "proscripción e impunidad" por la lista de Fabián Doman y que él integra.

Una junta electoral con integrantes que nos insultan en redes sociales... No hay objetividad. No quieren una elección limpia y democrática. Hacen esto porque saben que pierden. No le encuentro otra lógica. Una junta electoral con integrantes que nos insultan en redes sociales... No hay objetividad. No quieren una elección limpia y democrática. Hacen esto porque saben que pierden. No le encuentro otra lógica.

Expresó en el programa "Abran Cancha" en Tyc Sports, minutos antes que 'Yoyo' Maldonado.

"Vamos a hacer todo lo posible para que los socios tengan una elección como se merecen. Hicimos todo. Presentamos todos los partidos, el certificado de vigencia. Lo que había que presentar, se presentó", aseveró Marconi.

"Es simple, no quieren que participemos. Si quieren ponerle términos. Es una proscripción. Nos dicen que 120 días antes presentemos candidatos. ¿Ellos sí lo hicieron? Te piden algo que no se lleva a cabo, que tampoco lo lleva a cabo el oficialismo "Es simple, no quieren que participemos. Si quieren ponerle términos. Es una proscripción. Nos dicen que 120 días antes presentemos candidatos. ¿Ellos sí lo hicieron? Te piden algo que no se lleva a cabo, que tampoco lo lleva a cabo el oficialismo

image.png Versiones cruzadas en Independiente entre Juan Marconi y Guillermo 'Yoyo' Maldonado. Las elecciones serán más que interesantes.

Con ese panorama y con el porvenir de las elecciones el próximo 19 de diciembre, el estadio Libertadores de América fue la puesta en escena del conflicto político existente, y es que el 'Yoyo' Maldonado fue filmado mientras le lanzaba una trompada a un hincha en un enfrentamiento en las puertas del estadio.

https://twitter.com/InfiernoRojo/status/1467676831201611782 BOCHORNOSO



Héctor "Yoyo" Maldonado, Secretario General del club agredió físicamente a un socio, a la salida del Libertadores de América, cuando le pedía por elecciones limpias en el club. #BastaDeViolencia #EleccionesLimpiasCAI pic.twitter.com/3jKGJhxSvD — InfiernoRojo.com (@InfiernoRojo) December 6, 2021

https://twitter.com/JuanchiEgido18/status/1467664996100304896 Un hincha de #Independiente se fue detenido. Le tiró un cabezazo a Héctor Maldonado y el Secretario General respondió. Lo corrieron personas del club y después lo atraparon los policías. pic.twitter.com/eqiegosnr9 — Juan Ignacio Egido (@JuanchiEgido18) December 6, 2021

Según algunas fuentes, el hincha habría agredido al Secretario del club Maldonado y luego, el simpatizante, se fue detenido por la policía.

En la vereda electoral de enfrente, Juan Marconi tuvo también su momento tenso.

El candidato por "Unidad Independiente" se retiró del estadio entre la marea de gente e insultando efusivamente por los comicios que se avecinan.

https://twitter.com/JuanchiEgido18/status/1467845212458438656 Después del encuentro entre #Independiente y San Lorenzo, Juan Marconi le gritó a los hinchas: “Hay que participar en las elecciones. ¡Despiértense!”. pic.twitter.com/MqwwM8FvSX — Juan Ignacio Egido (@JuanchiEgido18) December 6, 2021

"Despiértense hermano, despiertense la c..... de su hermana".

Fue lo que reclamó el hincha y candidato que acompaña a Fabián Doman.