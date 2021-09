Tenis: Raducanu-Fernández hacen historia

Nacida en Canadá pero de padre rumano y madre china, la (ahora) británica se mudó a Londres cuando tenía 2 años debido al trabajo de sus padres en el área de finanzas. Fue aquí donde empezó a practicar tenis, después de probar el ballet, el skí, el golf y los karts.

Sin embargo, la federación inglesa descubrió su talento con la raqueta y captaron su talento en el deporte. Lo curioso es que su entrenador, Nigel Sears, es el padre de Kim Sears, la mujer de Andy Murray.

Uno de los motivos por los que Raducanu no había aparecido antes en el circuito de US Open, fue por la escuela, la cual terminó durante la disputa de Wimbledon, en julio de este año.

Tras vencer a Maria Sakkari en la semifinal, dijo:

Ha pasado todo muy rápido, hace tres semanas estaba en la previa y ahora he llegado a la final, no me lo puedo creer

Emma Raducanu cumplirá 19 años, el próximo 13 de noviembre.

Leylah Fernández

Por otro lado, Leylah Annie Fernández, es la otra sorpresa de este certamen.

La canadiense cumplió 19 años el pasado 6 de septiembre y sueña con conseguir su primer Grand Slam. Para llegar a la final, Fernández venció a Aryna Sabalenka -2° del mundo- en 3 sets y con una duración de partido de 2 horas y 21 minutos.

La zurda nacida en Montreal, hija de padre ecuatoriano y madre filipina, se convirtió en la jugadora más joven en acceder al encuentro decisivo en un Grand Slam desde 2004, cuando la rusa María Sharapova lo consiguió con 17 años y 75 días en Wimbledon, competición en la que finalmente se consagró al derrotar en sets corridos a Serena Williams.

Su entrenador es Jorge Fernández, su padre, quien no se encuentra en New York pero le brinda consejos durante sus conversaciones telefónicas diarias.

Son años y años de trabajo duro, lágrimas y sangre. Hay que hacer sacrificios dentro y fuera de la cancha

Dijo Leylah Fernández luego de acceder a la final.

Sin dudas será una final inédita entre 2 jóvenes promesas del tenis femenino. Será este sábado (11/09) desde las 17hs (horario argentino).