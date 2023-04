Tenembaum despedazó al manual del INADI: "Es la caricatura del progre"

Y he aquí la equivocación. Se lee: "la cobertura de los partidos y todo lo que ocurre a su alrededor tiene mucho protagonismo en los medios durante los meses en los que se desarrolla el evento", sin eludir que Copa del Mundo dura 28 días y no los "meses" que asegura el INADI en su texto.

image.png La Copa del Mundo comienza en 24 días.

Continuando con el segundo eje del prontuario, se encuentra el de "violencia en el juego". El organismo conducido por Victoria Donda pidió evitar hablar de la "paternidad deportiva", es decir, en términos de historiales entre la Selección Argentina y la de Brasil.

En esa línea, el INADI solicita no usar canciones como "Brasil decime qué se siente tener en casa a tu papá", ya que lo considera "un canto agravante", según se reporta.

La expresión "matar o morir" también luce en la presentación del instituto como algo negativo.

El último eje temático, que refiere a la discriminación, expresa su repudio a frases tales como "está más pendiente de la peluquería que de entrenar" o "así de gordo no puede saltar ni correr". Esto, al igual que decirle "ciego" a un árbitro que equivoca un fallo.

El manual publicado por INADI, trajo todo tipo de burlas en la red social Twitter:

https://twitter.com/therealbuni/status/1585643521377116160 El INADI dice que Argentina no tiene que festejar sus goles en el mundial porque es racismo KJJJ

Literalmente odian la felicidad de la gente pic.twitter.com/Xh3H52seKw — ElBuni (@therealbuni) October 27, 2022

https://twitter.com/Paralyticss/status/1585638432763949056 Las coberturas que quieren los chamacos, comela inadi https://t.co/fF4EmLJO5d pic.twitter.com/04B3zEUsF4 — Paralytics (@Paralyticss) October 27, 2022

https://twitter.com/MiltonFriedom5/status/1585623056621314048 El INADI sacó un manual para educar a los hinchas que van a Qatar.



El argentino que mejor se va a comportar:pic.twitter.com/fL4PRUjtzx — Milton Friedom5 (@MiltonFriedom5) October 27, 2022

"Me irrita por lo brutos que son"

El comunicador Ernesto Tenembaum, reprendió la guía difundida por el INADI en su segmento radial '¿Y ahora quién podrá ayudarnos?' (Radio Con Vos).

El reportero sostuvo que el documento elaborado por el organismo estatal que dirige Victoria Donda "no tiene lógica" y afirmó que se trata de "una pavada de mononeuronales". "Hay gente que cobra por esto", consideró.

El conductor fue más allá y relató que el manual "te van quitando sinónimos" y que "no tiene lógica, porque cuando decís que tal equipo tiene jugadores ‘afrodescendientes’ estás destacando una característica que se supone no tenés que destacar".

image.png Ernesto Tenembaum fustigó al INADI por el manual para Qatar 2022.

Sus declaraciones

"Me irrita por lo brutos que son: se puede decir que no todos los musulmanes son árabes, ¿y a quién le importa?".

Y recordó: en el INADI trabajan cerca de 400 empleados, a $100.000 por cada empleado, son 500 millones de pesos por año Y recordó: en el INADI trabajan cerca de 400 empleados, a $100.000 por cada empleado, son 500 millones de pesos por año

"Es una guita que sirve para que cualquiera que trabaje seriamente contra la discriminación sea ridiculizado y que te peguen con esta pavada de mononeuronales, con perdón de los mononeuronales que no tengo nada contra ellos", manifestó. Y expuso: "Creeme que no lo estoy inventando. En un pasaje dice ‘recomendamos no incurrir en metáforas de animalización estigmatizante’, pero en cambio sí se puede decir que un jugador ‘es un tigre recuperando pelotas'".

Finalizando su editorial, Tenmbaum aclaró que no le gustan "los cantos de la cancha que son homofóbicos y violentos", ya que le parecen "espantosos". Sin embargo, sostuvo que "esto es la caricatura del progre", cargando nuevamente contra el organismo que conduce Donda.

"Pero además no laburan, no escuchan cómo se habla, no utilizan bien los términos, está mal lógicamente lo que plantean, las frases son contradictorias, no se entiende cuándo usar la animalización y cuándo no… y hay gente que cobra por esto", concluyó, rodeado de todo su equipo de trabajo.

