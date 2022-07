¿Tata Martino está capacitado para dirigir a Boca?

No nos podemos meter. Si es futbolístico o no, para mí no, no sé. Te puede gustar un jugador o no. Me parece que los titulares demostramos que estábamos bien... Clasificamos primeros, salimos campeones... Repito: me duele porque lo quiero mucho, pero son decisiones que no me puedo meter como jugador, dijo 'Pipa' Benedetto No nos podemos meter. Si es futbolístico o no, para mí no, no sé. Te puede gustar un jugador o no. Me parece que los titulares demostramos que estábamos bien... Clasificamos primeros, salimos campeones... Repito: me duele porque lo quiero mucho, pero son decisiones que no me puedo meter como jugador, dijo 'Pipa' Benedetto