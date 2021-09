Sin la PFA, las policías locales controlarán a los hinchas

. Al certificado digital podrán acceder quienes cuenten con al menos una dosis de la vacuna contra la Covid-19.

. Los eventos que se habilitarán deberán realizarse al aire libre y con un 50 por ciento de aforo.

. El certificado podrá ser tramitado a través de la web www.argentina.gob.ar/volvemos, donde habrá que completar una serie de datos personales y relacionados a la vacunación que serán validados por el Ministerio de Salud.

. Una vez que los datos sean corroborados, en un lapso de entre dos y cuatro horas, el certificado estará disponible en la aplicación Cuidar para presentarlo al ingresar al evento.

. El tramite lo podrán realizar personas mayores de 18 con al menos una dosis de vacuna contra la Covid-19 aplicada en el país y que cuenten con DNI argentino.

. Los menores de 18 años podrán ingresar a los eventos habilitados mostrando su DNI y la entrada correspondiente.

. Las personas vacunadas en el exterior deberán llevar su constancia de vacunación física y realizar la declaración jurada de vacunación en la web www.argentina.gob.ar/miargentina.

. Quienes no se hayan aplicado una vacuna contra Covid-19, no podrán asistir a los eventos.

VUELTAHINCHASPORTADA2.jpg Sin la Policía Federal, las policías locales controlarán a los hinchas en el regreso a los estadios de fútbol.

Por otro lado, la entrada general para los partidos de la Liga Profesional de Fútbol tendrá un costo de entre 1.000 y 1.200 pesos, informó este jueves (30/09) la AFA.

El valor de las entradas para cada categoría y certamen será:

LPF: entrada general, de 1.000 a 1.200 pesos; jubilados, damas y pensionados, de 400 a 600; menores, de 200 a 400.

Primera Nacional: de 800 a 1000; de 300 a 500; de 150 a 300.

Primera B: de 600 a 800; de 200 a 400; de 100 a 200.

Primera C: de 500 a 700; de 150 a 350; de 100 a 200.

Primera D: de 300 a 500; de 100 a 250; de 100 a 200.

Femenino: de 500 a 700; de 150 a 350; de 100 a 200.

Futsal: de 300 a 500; de 100 a 250; de 100 a 200.

En tanto, Aldosivi de Mar del Plata, el primer club de la Liga Profesional de Fútbol que volverá a tener hinchas, este viernes (01/10) desde las 19 ante Unión de Santa Fe, celebró este mismo jueves (30/09) el anuncio del gobierno.

“La espera terminó. Mañana vuelve el público a la cancha”, publicó el club marplatense en sus cuentas de redes sociales.

Y agregó: “Si bien aguardamos la publicación en el Boletín Oficial del Gobierno y en el de AFA, en conferencia de prensa autoridades nacionales confirmaron el regreso del público”.

Y Lanús, que será el segundo (a partir de las 21.15 contra Central Córdoba de Santiago del Estero), también festejó el anuncio: “¡Mañana al fin! #VolvemosALaFortaleza”.

En horas de la tarde de este jueves (30/09), el gobierno nacional confirmó en conferencia de prensa en Casa Rosada la vuelta del público a los estadios de fútbol a partir de este viernes (01/10) con un aforo máximo del 50% y la obligación para los mayores de 18 años de tener al menos una dosis de “cualquier vacuna” contra el coronavirus, según especificó la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

Vizzotti estuvo acompañada en la conferencia por el Jefe de Gabinete, Juan Manzur; y los ministros de Seguridad, Aníbal Fernández; y de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

“Los mayores de 18 años que hayan recibido al menos una dosis de cualquier vacuna tendrán que gestionar un certificado habilitante para entrar a las canchas. Los menores de edad están exceptuados de esta exigencia”, puntualizó Vizzotti.

Por su parte, Manzur explicado respecto de la habilitación del 50 por ciento de los estadios: “Algunos pretendían que el aforo fuera mayor pero no nos da para más. La pandemia no ha terminado. Hay que seguir insistiendo en el cumplimiento de los protocolos”.

El protocolo sanitario que se usará para el regreso del público a los estadios a partir de este mismo viernes (01/10), y luego de más de un año y medio, “será el mismo” que rigió en el encuentro entre Argentina y Bolivia del pasado 9 de septiembre, por las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, confirmó este mismo jueves (30/09) la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

“El protocolo vigente es el que se llevó a cabo en el partido de la selección argentina, con los recaudos necesarios y con la necesidad de utilizar barbijos”, informó Vizzotti, quien además resaltó el requisito para los mayores de 18 años de “tener al menos una dosis de cualquier vacuna” contra el coronavirus.

Aquel encuentro entre la selección nacional y Bolivia sirvió como “prueba piloto” para el anuncio realizado este mismo jueves (30/09) por el gobierno, en el que además de Vizzotti fue el Jefe de Gabinete, Juan Manzur; y los ministros de Seguridad, Aníbal Fernández; y de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

La vuelta de los hinchas a los estadios de fútbol en Argentina generó una enorme expectativa tras un año de canchas vacías a causa de la pandemia de Covid-19. Sin embargo, en medio de la alegría y la ansiedad de los simpatizantes por volver a los estadios para presenciar los partidos de sus equipos favoritos, las autoridades nacionales hasta la tarde de este mismo jueves (30/09) no habían dado a conocer los protocolos para poder aplicarlos en los clubes para controlar el ingreso de los vacunados. Además, los estadios no están preparados y no se sabía cómo tratarían el caso de las personas vacunadas en el exterior.

Con este objetivo en el horizonte cada vez más cercano, los máximos dirigentes del fútbol argentino entre las que se encontraban, la AFA, la Liga Profesional y de los organismos de seguridad de la provincia de Buenos Aires (APreViDe) y de la Capital Federal se reunido el último miércoles 29/09 en el predio de Ezeiza para coordinar el regreso del público.

En el encuentro, del que participó Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, había quedado expuesta la preocupación de todos los involucrados por la demora en la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que regula la vuelta de los hinchas a las canchas argentinas.

“El Gobierno no nos llama para coordinar y se corta solo”, fue la queja en off the record de uno de los asistentes a la reunión. Les molestó, además, recibirán enterado de que los asistentes a los estadios tendrían que tener al menos la primera de las dosis de la vacuna contra el coronavirus. Al respecto, tanto los clubes como los responsables de seguridad les habrían dicho que ellos no se encargarían de realizar ese control. “Es una estupidez pedir la vacuna. En ningún otro lado la piden. ¿Por qué para el fútbol? A los menores, sin vacuna, los dejan entrar. ¿Qué sentido tiene?”, había protestado otro directivo, según una nota publicada por el Diario La Nación.

El jefe de la comisión médica de la Liga Profesional, Alejandro Roncoroni (Argentinos Juniors) había registrado que la Primera División “tiene todos los protocolos listos para el regreso de los hinchas desde hace dos meses”. Y había ampliado: “A nosotros nos importa tener las cosas armadas. Por eso somos previsores. Si esto sale mal, la gente va a venir a buscarnos a nosotros, los dirigentes”. El directivo había añadido: “Fue una muy buena reunión y nos pusimos de acuerdo muy rápido en todo lo que tenemos que implementar, pero tenemos que jugar a las adivinanzas con el DNU”, según lo publicado por el Diario La Nación.

Hernán Arboleya, vicepresidente de Lanús, había sido otro de los dirigentes en el encuentro realizado en Ezeiza. Estuvo como integrante de la mesa directiva de la Liga Profesional. “Fue una reunión técnica para ponernos de acuerdo en la implementación de la vuelta del público. Esperamos el DNU para ver si hay que sumar algo más. Por lo que venimos trabajando con los clubes, cada uno está implementando de alguna manera cómo absorber el aforo del 50%”, según reprodujo La Nación.

La demora en la publicación del DNU tuvo efectos colaterales. Por lo pronto, una vez que se difunda será replicado por la AFA a los clubes, que estarán obligados a cumplirlo. Si el documento se retrasaba habría clubes (sobre todo, del interior) que no podrían empadronar a sus socios habilitados para ir a la cancha por falta de tiempo. San Martín de Tucumán, por ejemplo, había suspendido la venta de entradas a sus socios a raíz de “la indefinición de la AFA sobre la vuelta del público”. Belgrano de Córdoba, por su parte, recibe este viernes (01/10) a Deportivo Riestra. Cada hora contaba para el conjunto celeste, cuyos asociados ya temían una avalancha de pedidos a través de la página web del club.

En medio de estos movimientos aunque demasiado accidentados, el Ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, había confirmado en horas de la tarde del último miércoles 29/09 que el decreto de necesidad y urgencia que facilitará el regreso del público a las canchas de fútbol “Saldrá en estas horas”.

Los clubes se mostraban reticentes a solicitar una dosis de la vacuna contra el coronavirus en mayores de 18 años para ingresar a los partidos, que contarán con el 50 por ciento de aforo, pero hasta el último miércoles 29/09 sería una condición sin margen para la negociación, según avisaron fuentes de la AFA que reprodujo un cable de la agencia estatal de noticias Télam.

Por lo tanto, desde las esferas oficiales, habían adelantado que el DNU estaría firmado este mismo jueves (30/09), algo que finalmente ocurrió, en cambio, todas estas acciones se llevaron a cabo sobre la hora, con muchos tropiezos, y sería demasiado difícil controlar que estos requisitos se cumplan de manera satisfactoria. Todas estas negociaciones “a los ponchazos” no hacían otra cosa que generar cruces entre los ministerios de Seguridad, Deportes y Salud. Hay que mencionar que el anuncio de Lammens generó tensión en estos tres ministerios sobre cómo se implementarían los controles y cómo se aplicarían los protocolos.

Más allá del Argentina-Bolivia del 9 de septiembre pasado, en el estadio de River y por la novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022 (que funcionó como “prueba piloto” para lo anunciado este mismo jueves), el último partido con público en el país fue el 10 de marzo de 2020 en la Bombonera, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

En esa ocasión, Boca Juniors ganó 3 a 0 a Independiente Medellín de Colombia con dos goles del “Toto” Eduardo Salvio y uno de Emanuel “Bebelo” Reynoso.

Un día antes, en la cancha de Estudiantes de La Plata, se jugó el último encuentro con gente en las tribunas pero por torneos locales: por la última fecha de la Superliga 2019/20, el “Pincha” cayó con Racing Club por 2 a 1.

Los puntos salientes del protocolo sanitario son:

. Todos los asistentes deberán presentar DNI y entrada. Deberán tramitar el permiso de circulación para asistir a eventos masivos.

. Los mayores de 18 años deben tener al menos una dosis de cualquier vacuna contra el coronavirus. Los menores de edad quedan exceptuados del requisito.

. Se dispondrá de anillos de ingreso con corredores establecidos que harán su ordenamiento. En los diferentes puntos de acceso estarán disponibles voluntarios con dispositivos de soluciones sanitizantes que permiten la higiene de manos.

. Se estableció un aforo de 50% entre plateas y populares con el fin de utilizar la mayor cantidad de espacios de cada estadio.

. Será obligatorio el uso permanente y correcto del tapaboca, el cual debe cubrir la nariz, boca y mentón.

. La gastronomía no estará habilitada para evitar que las personas permanezcan varios minutos sin el barbijo y sólo se venderá agua.

. Las personas o grupos deben respetar el distanciamiento físico.

. Una vez ubicados en los lugares asignados, se solicitará a las personas que minimicen las instancias de desplazamiento, quedando supeditadas al ingreso a los sanitarios, como también para el ingreso y egreso del estadio.

. El incumplimiento de las medidas de prevención y la persistencia del mismo ante la advertencia de control personal y seguridad podrá ser plausible de sanción (retiro del estadio).

A partir de todas estas medidas, la Liga Profesional de Fútbol (LPF) dio este jueves (30/09) a conocer la programación de disputa de los encuentros correspondientes a las fechas 16, 17 y 18.

La programación completa de las próximas tres fechas es la siguiente:

Fecha 16

Viernes 15 de octubre

14.30 Godoy Cruz – Central Córdoba

16.45 Rosario Central – Patronato

19.00 Racing – Platense

21.15 Vélez – Arsenal

21.15 Defensa y Justicia – Estudiantes

Sábado 16 de octubre

13.30 Sarmiento – Unión

15.45 Gimnasia – Newell's

18.00 Lanús – Banfield

20.15 Huracán – Boca

Domingo 17 de octubre

15.45 Colón – Talleres

15.45 Atlético Tucumán – Argentinos

18.00 Aldosivi – Independiente

20.15 River – San Lorenzo

Fecha 17

Martes 19 de octubre

14.30 Platense – Rosario Central

16.45 Unión – Racing

19.00 Patronato – Defensa y Justicia

21.15 Central Córdoba – Vélez

Miércoles 20 de octubre

14.30 Arsenal – Gimnasia

16.45 San Lorenzo – Lanús

19.00 Banfield – Huracán

19.00 Estudiantes – Atlético Tucumán

21.15 Boca – Godoy Cruz

Jueves 21 de octubre

14.30 Argentinos – Colón

16.45 Newell's – Aldosivi

19.00 Independiente – Sarmiento

21.15 Talleres – River

Fecha 18

Sábado 23 de octubre

15.45 Gimnasia – Central Córdoba

18.00 Defensa y Justicia – Platense

20.15 Rosario Central – Racing

Domingo 24 de octubre

15.45 Godoy Cruz – Banfield

15.45 Colón – Estudiantes

18.00 Huracán – San Lorenzo

20.15 Vélez – Boca

Lunes 25 de octubre

14.30 Sarmiento – Newell's

14.30 Aldosivi – Arsenal

16.45 Atlético Tucumán – Patronato

16.45 Lanús – Talleres

19.00 River – Argentinos

21.15 Independiente – Unión.