Silbatina a Javier Milei cuando fue a votar en Boca Juniors

El horno no está para bollos en el Club Atlético Boca Juniors. La tensión es evidente en la intensa puja entre Juan Román Riquelme vs. Mauricio Macri. Es evidente que la mayoría de los simpartizantes milita con Riquelme pero habrá que ver qué dicen los socios, en especial los que no integran el grupo de algo más de 13.000 que deben votar en forma separada. Javier Milei, socio de Boca Juniors, entró a la disputa, del lado de Macri.