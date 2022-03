Sergio Agüero contra las vacunas: "No sirven para un carajo"

Aguero Ibai.jpg Sergio Agüero criticó las vacunas contra el Covid-19 en un vivo de Twitch.

En ese momento, el español lo interrumpió para bajarle los decibeles: "No digas eso Kun, sí que sirve". Pero Agüero redobló la apuesta: "Me agarró Covid al final, supuestamente te cubre, la chota me cubrió".

De todos modos, Sergio Agüero aclaró que él recomienda vacunarse y tampoco se considera un antivacunas.

En varias oportunidades, el Kun puso en tela de juicio su retiro, el cual no puede responderse aún si se debe a los efectos de la vacuna contra el coronavirus, o por una cuestión coronaria en su organismo.

Lo que me pasó en el corazón fue muy raro y de golpe. No saben realmente por qué vino, yo voy a seguir investigando solo para saber la verdad. Siempre está la incógnita de si fue por el Covid-19 o por la vacuna. No sabe nadie, pero algo seguro que fue porque estaba muy bien y de repente, de un mes para otro, empecé a sentir síntomas raros que no tuve nunca. Estaba bien físicamente, me estaba preparando bien. Algo raro pasó, sentenció en una entrevista con TyC Sports

image.png Sergio Agüero sintió una arritmia en pleno partido con el FC Barcelona (30/10).