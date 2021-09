Selección Argentina: La voz la pondrá Jimena Barón

La designación ya había sido polémica desde un inicio y, según contó Diego Monroig en ESPN, "Ricardo Iorio iba a cantar el himno, y finalmente por cuestiones organizativas dieron marcha atrás".

A su vez, la designación de Iorio no había caído bien en algunos funcionarios del Gobierno Nacional, pero su baja en la fiesta se debe a una fuerte presión de la Comunidad Judía

https://twitter.com/CSWLatAm/status/1435722031396499462 Esperamos que esta versión no sea cierta. @afa se expone a un generalizado repudio y fuerte protesta. No se puede adoptar la definición de Antisemitismo de @TheIHRA y elegir a un antisemita para cantar el Himno Nacional. https://t.co/Xj4vEliNFe — CSW Latinoamérica (@CSWLatAm) September 8, 2021

En el 2000, Ricardo Iorio dijo " Yo no soy judío, soy un argentino, un perro cristiano. Si vos no sos judío, no me vengas a cantar el ‘Hava Nagila’ en la fiesta judía. Y si sos judío, no me vengas a cantar el himno", lo que la valió una denuncia del INADI en aquel entonces.

A solo unas horas del duelo por la fecha 10 del clasificatorio a Qatar 2022, los organizadores están buscando a un artista que reemplace a Iorio. De lo contrario, sonará la tradicional versión grabada del himno.