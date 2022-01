¿Del partido no vamos a hablar? Cristian llegó una semana tarde, se está poniendo bien físicamente, se está entrenando bien. Es parte del plantel, afirmó con evidente incomodidad ¿Del partido no vamos a hablar? Cristian llegó una semana tarde, se está poniendo bien físicamente, se está entrenando bien. Es parte del plantel, afirmó con evidente incomodidad

'Kichan', no juega desde el amistoso por la Maradona Cup ante FC Barcelona, el 14 de diciembre del año pasado. Su situación contractual, está lejos de aclararse y la relación con el Consejo de Fútbol está desgatada.

Su padre y representante, Walter Pavón, mencionó los roces del delantero con la dirigencia boquense.

"Boca no mostró interés por Cristian, salvo por el trabajo. Nunca le preguntaron cómo estaba, cómo se sentía o qué pensaba. Creo que es injusto el trato que tiene, porque con Boca se rompió hasta el alma. Después sobre el final tuvo un bajón anímico y futbolístico, que no lo voy a negar. También se dieron otras cosas en la familia, yo sufrí un infarto y estuve muy mal. Y él no deja de ser un pibe".

En esa línea, a su regreso de los Estados Unidos en 2021, Cristian Pavón debía operarse por un cuadro de fibrosis en la parte posterior de sus tobillos. Tal intervención quirúrgica se dilató, provocando una posterior rotura en la relación entre el jugador y el Consejo.

"El único diálogo que tuvo es para coordinar la operación con el médico Batista, y lo primero que le dije es que lo haga sin dudarlo para que pueda estar tranquilo. El último año en Boca jugó casi un año infiltrado, y los médicos del club lo saben. Además de los médicos otra persona que habló muy bien con él y que lo trató como persona es Miguel (Ángel Russo). Charlaron de forma sincera y Cristian no escondió que como primer deseo prefiere seguir la carrera afuera", afirmó Walter Pavón en febrero del año pasado, al portal Doble Amarilla.

image.png Cristian Pavón, en guerra con el Consejo de Fútbol.

El delantero extremo cordobés, finaliza contrato en junio de este año y aún no hay acuerdo entre Boca y el futbolista. Su futuro pareciera estar lejos del club de la Ribera, quien le busca otro destino pero que hoy por hoy se sigue entrenando bajo las órdenes de Sebastián Battaglia. El mismo Pavón, aclaró en reiteradas ocasiones su deseo de emigrar de Boca Juniors.

Así y todo, Cristian Pavón no puede salir del país sin autorización por la causa de supuesto abuso.

Marisol Doyle, una joven de Alta Gracia –de donde es oriundo Pavón- denunció al jugador a fines del año 2020. La misma, afirmó que en una fiesta en Anisacate, el 1 de noviembre de 2019, Pavón la había abusado sexualmente. El futbolista se presentó voluntariamente ante la Fiscalía de Alta Gracia y, además, hizo una contradenuncia por presunta extorsión, contó La Nación.

Fue el 1° de noviembre de 2019 en una fiesta en Anisacate. Me invitó un amigo cercano a Pavón. Yo tenía una relación informal con su hermano, Rodrigo, y conocía a estas personas porque pertenecían al mismo círculo. Voy por la detención de Cristian Pavón. Él dijo que hay intereses ilegítimos de mi parte, eso no existe porque siempre fui humilde y no me voy a colgar del dinero de un jugador, yo quiero recuperar mi vida anímicamente, contó la mujer de 34 años