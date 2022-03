De igual manera, es difícil pensar en la titularidad del mediocampista de Boca, quien arrastra una sobrecarga muscular en uno de sus gemelos, producto de la serie de partidos que jugó en las últimas semanas.

Los caminos conducen a que no llegará, contó Tyc Sports. El ex Racing no formó parte de los ensayos formales de fútbol por sus molestias físicas. Si bien habrá que aguardar por su evolución, quien se perfila para tomar el lugar de 'Pol' es Jorman Campuzano, hoy muy relegado del equipo titular.

image.png Sebastián Battaglia sufre la ausencia de 'Pol' Fernández en los entrenamientos. El volante, está muy en duda para el debut por Copa Libertadores. (Foto: Noticias Argentinas).

Más notas en Urgente24:

Radio del Plata, Rafael Di Zeo y una estafa millonaria

Golpe a la hegemonía del dólar: Bye petrodólar, hello yuan

4 lugares para ir a pasear en Buenos Aires

Dolarización: Banca offshore, blanqueo y reservas BCRA

Elizabeth Vernaci imitó y humilló a Viviana Canosa