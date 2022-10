Se terminó lo que se daba: Gonzalo Higuaín anunció su retiro

Al poco tiempo vino el Real Madrid a preguntar por mí. Hubo una situación muy particular que mi papá vino a decirme que me venía a comprar el Real Madrid y yo durmiendo le dije 'no me jodas, no estoy para estas bromas', pero era real la noticia. Jugué siete años en el mejor equipo de la historia, tanto tiempo y siendo tan joven. Fue una etapa maravillosa (...) Llegó el momento de ir a Napoli, Italia, equipo al que siempre le estaré agradecido por todo lo que vivimos juntos y la manera en la que trataron. El tercer año fue de lo mejor de mi carrera Al poco tiempo vino el Real Madrid a preguntar por mí. Hubo una situación muy particular que mi papá vino a decirme que me venía a comprar el Real Madrid y yo durmiendo le dije 'no me jodas, no estoy para estas bromas', pero era real la noticia. Jugué siete años en el mejor equipo de la historia, tanto tiempo y siendo tan joven. Fue una etapa maravillosa (...) Llegó el momento de ir a Napoli, Italia, equipo al que siempre le estaré agradecido por todo lo que vivimos juntos y la manera en la que trataron. El tercer año fue de lo mejor de mi carrera