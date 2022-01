Scaloni sigue con bajas y la AFA advierte por racismo

Desde su última caída, el 2 de julio de 2019 ante Brasil, Argentina acumuló 28 encuentros sin derrotas (22 oficiales y 6 amistosos) y para equiparar la marca de la Selección del “Coco” Basile no debe perder hasta el final de las Eliminatorias.

LIONELSCALONIARGENTINAVSCOLOMBIAPREVIAFOTO2.jpg Lionel Scaloni sumó más bajas en la Selección Argentina de cara al partido contra Colombia mientras que la AFA advierte por racismo. (Foto: Télam)

Colombia, el rival de este martes (01/02), fue justamente el verdugo de aquella serie ganadora, que cortó el 15 de agosto de 1993 con una victoria por 2-1 en Barranquilla camino al Mundial Estados Unidos '94.

Argentina asumirá este partido en Córdoba con una formación poco común debido a las bajas por lesión y a los suspendidos que dejó el triunfo del último jueves 27/01 ante Chile en Calama.

A la ausencia de su capitán Lionel Messi, recientemente recuperación del Covid-19, la Selección sumó más complicaciones: Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul no estarán presentes por haber alcanzado el límite de amonestaciones.

Alejandro “Papu” Gómez, titular el último partido, presenta un fuerte golpe en el tobillo derecho y Lucas Ocampos, potencial reemplazante, tampoco está al cien por ciento en lo físico. Ambos serán esperados por el DT hasta último momento.

Otra situación a resolver por el entrenador es el posible ingreso de Paulo Dybala en el ataque en lugar de Nicolás González, que jugó desde el inicio ante Chile.

En relación a ese partido sólo repetirían el arquero Emiliano Martínez, el defensor Lisandro Martínez y los delanteros Ángel Di María y Lautaro Martínez, ya que en el lateral derecho se produciría el ingreso de Gonzalo Montiel por Nahuel Molina (táctico).

Colombia llega con la urgencia de recuperar los puntos resignados en casa el viernes por la dura derrota sobre la hora ante Perú (0-1), que lo desplazó de la zona de clasificación. El equipo de Reinaldo Rueda ocupa el sexto puesto con 17 unidades, dos por debajo de Uruguay (repechaje) y tres en relación al seleccionado incaico, habitante de la última plaza directa a Qatar.

Una eventual caída este martes (01/02) dejará al conjunto cafetero muy comprometido para resolver su futuro ante Bolivia, de local, y Venezuela, de visitante, en la ventana de marzo.

Por otro lado, Lionel Scaloni avisó este lunes (31/01) que ningún futbolista tiene el puesto asegurado en el equipo de cara al Mundial de Qatar 2022 y que el partido de este martes (01/02) ante Colombia por Eliminatorias Sudamericanas le permitirá evaluar rendimientos.

“No nos casamos con nadie, siempre evaluamos rendimientos. Nos interesa el funcionamiento, seguir brindando respuestas como equipo”, manifestó Scaloni en la conferencia de prensa virtual que brindó desde el predio de la AFA.

“En el seleccionado argentino siempre hay un jugador bueno que queda afuera. Históricamente. Es una selección muy potente, con grandes jugadores. Si querés jugar con equilibrio, a menos que juegues con cuatro delanteros. Siempre fuimos claros. En la posición ofensiva, estamos bastante servidos, y alguno tiene que esperar afuera y otros ni siquiera viene, pero son decisiones del entrenador”, señaló Scaloni.

En ese contexto, Lionel Scaloni valoró la actitud del volante Guido Rodríguez. El jugador de Betis de España dio positivo de Covid-19 antes del partido ante Chile, se mantuvo en contacto con el cuerpo técnico y en cuanto el siguiente test dio negativo se reintegró al plantel.

“Se puso a disposición antes del partido. Siempre estuvo en contacto y eso es de admirar. Siempre les digo que hay que estar disponible y no darle la chance a otro compañero, ser un poco egoísta”, indicó Scaloni.

El entrenador oriundo de Pujato, Santa Fe, anticipó que debe evaluar las recuperaciones físicas de jugadores como el “Papu” Gómez y Lucas Ocampos para definir el equipo que mañana enfrentará a los “cafeteros”.

“Estamos esperando la evolución de algunos jugadores como el ‘Papu’ y Ocampos, que en caso de recuperarse podrá tener un lugar en el equipo. De no tenerlo, el 11 va a variar un poco”, aseguró el seleccionador argentino.

Lionel Scaloni no dio pistas sobre la inclusión de Dybala, quien en la previa aparecía como el reemplazante natural de Messi, ausente en la doble jornada en la búsqueda de su mejor versión física.

“Dybala es un jugador que ha estado siempre con nosotros y me interesa. Después yo decidiré quién juega, pero él puede cumplir diferentes funciones y puede ser el nueve del equipo. Confiamos en Paulo y luego la decisión pasará por mí”, indicó el ex defensor de Newell's Old Boys.

El delantero de Juventus de Italia estuvo en el banco de los suplentes en el triunfo 2-1 ante Chile en Calama y aguarda por su oportunidad ante Colombia, mientras el entrenador ya evalúa la posible lista de convocados para el Mundial de Qatar 2022.

De cara al partido de este martes (01/02), Scaloni instó a los hinchas a un buen comportamiento en las tribunas: “Quiero que mañana la gente vaya a alentar y respetar al rival. Que no haya cantos racistas. Tenemos que ir a cantar por nuestra selección. No ayuda en nada”.

Asimismo, solicitó a la prensa y público en general “bajar los decibeles” con respecto a los contratiempos sufridos en Chile con la demora en el aeropuerto y la falta de agua en el hotel de Calama.

“Tenemos que dejar de lado las especulaciones. Siempre pensamos que se hacen a propósito y a veces no es así. No tenemos que entrar en eso. No ayuda al fútbol sudamericano y tampoco al fútbol en general. Lo de Chile tiene que terminar ahí. Ni siquiera tiene que entrar la política. Los controles están y que se demore más de lo normal, puede pasar”, aseguró Scaloni.

El seleccionador del campeón de América señaló que Colombia será “un rival difícil” más allá de los seis partidos que acumula sin triunfos y sin goles a favor en el certamen.

“Lo de Colombia no se ajusta a la realidad. En los últimos partidos generaron mucho, pero el fútbol le da la espalda en cuanto a resultados. Es un equipo que está siempre. Tiene grandes jugadores. Dependerá si vendrán a buscar el partido desde el primer minuto y cómo lo afrontarán. Buscaremos tener la iniciativa y sino aprovechar los espacios”, apuntó Lionel Scaloni.

Además, se refirió a la figura de River Julián Álvarez, cuya venta al Manchester City de Inglaterra ya se oficializó: “Estamos contentos con Julián, viene con poco fútbol por las vacaciones, pero confiamos que nos puede aportar y es un chico que para nosotros puede ser válido en diferentes posiciones. Falta para pensar qué hará dentro de seis o siete meses, lo evaluamos ahora”.

Por otra parte, ante un Kempes que estará repleto, la Asociación del Fútbol Argentino pidió evitar cantos discriminatorios que puedan derivar en futuras sanciones.

A través de un mensaje emitido en las redes sociales oficiales en el marco de una campaña de AFA, Nicolás Tagliafico pidió que “disfrutemos sin cantos racistas y xenófobos para nuestros rivales”.

“Este martes alentemos a @Argentina sin cantos discriminatorios, racistas y xenófobos para nuestros rivales. Aprovechemos el espectáculo sin ofensas. Disfrutemos juntos de la verdadera fiesta del fútbol. #SomosTodosHermanos”, dice la cuenta oficial de la AFA.

Cabe destacar que la FIFA sancionó, hace pocos días, a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por los cantos discriminatorios que se escucharon en el clásico sudamericano entre Argentina y Brasil, por la 14ta fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

El encuentro se disputó el 16 de noviembre del 2021. Se trata de una reincidencia, ya que recibió la misma sanción en un partido frente a Uruguay. Como consecuencia, la Casa Madre del fútbol argentino debe pagar U$S 45 mil.

La advertencia de la FIFA es que, frente a una nueva reincidencia, Argentina podría tener un partido sin público en las tribunas. Chile es otro país que sufrió una fecha de suspensión por inconductas en el último duelo frente a Ecuador.

El seleccionado argentino jugará su duodécimo partido en la historia en el estadio mundialista de Córdoba, donde suma nueve triunfos, un empate y una derrota.

De esos cotejos Argentina jugó tres por Eliminatorias Sudamericanas y precisamente uno de ellos, el 12 de septiembre de 2016 en el camino al Mundial de Rusia, fue la única derrota: 0-1 ante Paraguay. También jugó por Eliminatorias ante Paraguay en 2012 (3-1) y Bolivia en 2016 (2-0).

El último partido en esa plaza fue el 16 de noviembre de 2018 con un triunfo amistoso ante México (2-0), con goles de Mauro Icardi y Dybala.