Scaloni lleno de dudas por la baja de Lo Celso ¿qué hará?

Pese a la versión que señalaba que el cuerpo técnico del seleccionado había solicitado realizar más cambios que los cinco que permite la FIFA, eso fue desmentido por Scaloni lo que ratifica que el partido quedará registrado como oficial.

Este amistoso le servirá al cuerpo técnico probar variantes para encontrar el reemplazante del lesionado Giovani Lo Celso.

LIONELSCALONIDUDASBAJALOCELSOFOTO3.jpg Lionel Scaloni afrontará con la Selección Argentina el último amistoso ante del inicio del Mundial pero tiene dudas por la baja de Giovani Lo Celso, ¿qué hará?. (Foto: Noticias Argentinas/AFA)

Scaloni solo tendrá una práctica con el plantel completo antes del amistoso, producto del incómodo e inusual calendario de las ligas europeas que retuvieron a sus futbolistas hasta último momento.

De acuerdo a lo dicho este martes (15/11) por el entrenador en conferencia de prensa no se tomará “ningún riesgo” y solo jugarán los futbolistas que están en buena condición física.

Por lo tanto, con este filtro quedarían descartadas las presencias de Cristian Romero, Marcos Acuña y Nicolás González, los tres futbolistas que llegaron a la concentración sin ritmo futbolístico con sus respectivos clubes por arrastrar distintas molestias.

El capitán Lionel Messi estará desde el arranque y seguramente liderará el ataque junto con Ángel Di María y Lautaro Martínez.

Por otro lado, Scaloni tiene la tarea de reemplazar a Giovani Lo Celso, quien es baja por lesión, alguien tiene características únicas según su mirada.

Las opciones que tiene a mano son Alejandro “Papu” Gómez y Alexis Mac Allister, para la construcción de juego de la Albiceleste. Por lo que se sabe, Enzo Fernández y Exequiel Palacios parecen tener menos posibilidades de estar desde el inicio en este encuentro.

El “Papu”, que debutó en la Selección en 2017 y juega en Sevilla, lleva tres goles y cinco asistencias en 15 partidos. Su mayor virtual es su verticalidad y la posibilidad de hacer un ida y vuelta.

Mac Allister cambió mucha manera de jugar y es volante central en el Brighton & Hove Albion de la Premier League. Es más posicional, tiene buena pegada y aporta en la marca.

La gran sorpresa por su adaptación es Enzo Fernández, quien es el futbolista de moda y puede aportarle muchas cosas a la Argentina.

Exequiel Palacios está falto de ritmo tras pasarse varios días de baja por lesión.

El rival, Emiratos Árabes, número 46 del ranking de la FIFA, no será un oponente exigente y la presencia de Arruabarrena en el banco de suplentes asegura el carácter “amistoso” del partido.

El “Vasco”, ex DT de Tigre y Boca Juniors, contó, en tono de broma, en distintas entrevistas que ya le advirtió a sus dirigidos que no pueden “tocar” a Messi ya que si le pasa algo no podría volver a la Argentina.

La repercusión de sus dichos tuvo tal magnitud que el entrenador aprovechó la última conferencia de prensa para aclarar que fueron en “broma” ya que “jamás” le diría a un jugador que juegue “con cuidado”.

El argentino asumió al frente de Emiratos Árabes en febrero de este año y estuvo cerca de pelear por la clasificación al Mundial pero en la última fase fue eliminado por Australia, que luego venció a Perú -en definición por penales- en el repechaje.

En las últimas ventanas, Rodolfo Arruabarrena buscó darle más roce internacional a su equipo y se enfrentó a Paraguay y Venezuela, seleccionados dirigidos por Eduardo Berizzo y José Pekerman, respectivamente, con sendas derrotas por 1-0 y 4-0.

Este partido amistoso forma parte de un acuerdo de la AFA con Abu Dhabi que incluyó el entrenamiento a puertas abiertas del último lunes 14/11 en el estadio Al Nahyan y la disputa de la final de la Supercopa Argentina, en enero del año próximo.

Esta será la primera vez en la historia que la Argentina jugará contra Emiratos Árabes.

El último antecedente del seleccionado albiceleste en Medio Oriente fue justamente durante el ciclo Scaloni, ya que en octubre de 2018 enfrentó a Irak en un amistoso disputado en Arabia Saudita.

