Scaloni aliviado a medias: dio negativo pero tiene más bajas

El conjunto albiceleste entrenó este último sábado 29/01 por la mañana en el predio de la AFA en Ezeiza bajo las órdenes de Scaloni, quien no había podido viajar a Chile debido a que sus test de covid-19 aún daban positivo. En el grupo ya no estuvieron Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes. Todos ellos fueron desafectados debido a que no podrán jugar ante los Cafeteros por acumulación de tarjetas amarillas.