San Lorenzo perdió, insultó a Tinelli... ¿y chau Troglio?

Párrafo aparte para el equipo de Varela. Este medio siempre destacó el trabajo que hay en el Halcón, remarcando no solo al bueno de Sebastián Beccacece, sino el exitoso ciclo que comenzó en 2015 con la llegada de Ariel Holan. Es que Defensa siempre da que hablar. Ayer (21/2), quedó contrastado el gran nivel de juego de los propios, ante un grande del fútbol argentino como lo es San Lorenzo de Almagro. Para aplaudir, realmente.

image.png Defensa y Justicia. Equipo laburado en un fútbol deficiente.

El inicio del segundo tiempo parecía ser una continuidad de lo que fue el primero. A los 48', Carlos Rotondi puso el 3-0 para los de Florencio Varela y la noche se les hacía interminable a los de Boedo. Pero aquí comenzó una ráfaga furiosa azulgrana. En cuatro minutos, San Lorenzo anotó dos goles y se ponía a tiro del empate. El primero, fue de Agustín Martegani -enganche zurdo y para prestarle mucha atención- y el segundo, del colombiano Cristian Zapata, tras centro del mismo Martegani.

A partir de allí, la gente se entusiasmó y los insultos pasaron a ser gritos de aliento e ilusión. A los 68' del segundo tiempo; Leandro Rey Hilfer vio un penal existente para Defensa y Justicia por una mano de Tomás Silva, que fue afuera del área y no adentro. Desde los 12 pasos, Sebastián Torrico mostró su experiencia y le atajó el remate a Miguel Merentiel, despertando un poco más a un San Lorenzo que venía embalado por los dos goles convertidos. Con mucho empuje, el Ciclón se quiso llevar puesto a Defensa.

Sin embargo, a los 80' de juego, Francisco Pizzini colocó un fuerte remate que casi la arranca la cabeza al arquero Torrico y que significó el 4-2 para los de Varela, en lo que ya parecía partido sentenciado. Pero había tiempo para más...

En este partido no apto para cardíacos, Alexis Soto se convirtió un gol en propia meta y dejaba el partido 4-3 para Defensa y Justicia a los 92 minutos y todavía restaban 3 minutos por jugarse. En el tiro del final, Ricardo Centurión pisó el área tras un gran centro atrás Adam Bareiro y remató a pocos metros del arco, pero su remate fue tapado por el buen guardameta de Defensa y Justicia, Ezequiel Unsain.

El Ciclón de Boedo se fue aplaudido por su gente por la entrega en el segundo tiempo, mostrando una cara completamente distinta a lo que fue el primero, pero que tampoco alcanzó para volverse una remontada heroíca.

#CopaBinance | Fecha 3 | resumen de San Lorenzo - Defensa y Justicia

Por otra parte; las alarmas se encendieron con el director técnico de San Lorenzo, Pedro Troglio. El ex Gimnasia se refirió a su futuro ¡tras apenas 3 partidos!

Si a mí las cosas me van mal, es un problema mío. Yo no puedo condenar jugadores, yo tengo que recuperar jugadores. A mí no me importan que me puteen, no me importa. Si me va mal, doy un paso al costado y viene otro. Yo trato de buscar lo mejor para San Lorenzo y para mí. Lo que también es verdad que los tiempos que un entrenador necesita no son los tiempos de San Lorenzo. San Lorenzo necesita ganar ayer, hoy y mañana. Esto es la realidad, se refirió el DT del Ciclón, que acumula 1 punto sobre 9 posibles