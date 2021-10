San Lorenzo: No para de perder y Marcelo Tinelli podría irse

https://twitter.com/RefuerzosCASLA/status/1449916957218656261 MARCELO TINELLI ANALIZA RENUNCIAR A SU CARGO EN SAN LORENZO. Atentos a lo que pase en la semana. pic.twitter.com/eWfA6aiynX — Refuerzos CASLA (@RefuerzosCASLA) October 18, 2021

Marcelo Tinelli se apartó de la presidencia de San Lorenzo de Almagro el 14 de mayo de 2021 para dedicarse a su programa de TV 'Showmatch'.

San Lorenzo se ubica 20° en la tabla de posiciones, 14° en la tabla anual, a 5 puntos de puestos de Copa Sudamericana.

"No me bajo del barco", dijo Paolo Montero, tras la caída 1-3 ante River Plate (17/10). El entrenador de San Lorenzo afirmó su continuidad al frente del club -al menos- hasta el partido ante Lanús el próximo miércoles (20/10). Tal compromiso ante el 'Granate', será un auténtico termómetro para jugadores y cuerpo técnico de cara a su continuidad en el Ciclón.

“En estos casos, el responsable siempre es el entrenador y asumo esa responsabilidad. Les digo al hincha y a todos que el responsable soy yo, pero no me bajo del barco. Hay que seguir trabajando".

En ningún momento dije que me quería ir. No se lo dije ni a Mauro (Cetto) ni a nadie. Le doy cara a esta situación En ningún momento dije que me quería ir. No se lo dije ni a Mauro (Cetto) ni a nadie. Le doy cara a esta situación

La continuidad del entrenador uruguayo pende de un hilo. Se especula que su reemplazante podría ser Hernán Crespo, quien renunció al San Pablo de Brasil.

