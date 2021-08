Salida de Messi: Laporta se confiesa y lanza dura frase

“ No quiero generar falsas esperanzas. Nos dijo durante las negociaciones que tiene otras propuestas y acá hay un tiempo límite. Tanto para nosotros porque empieza el torneo, como para él, que también necesita un tiempo. El jugador necesita tiempo para no tener que seguir en esta línea y poder evaluar otras opciones”.

“ Esta negociación ha concluido y los acuerdos no se han podido materializar por el límite salarial que tiene La Liga. Tendríamos que aceptar un acuerdo que no queremos para la entidad. También hay otros aspectos, como el 10% del negocio de La Liga, que no vemos claros”.

“ Leo quería quedarse, por lo tanto no está contento. Todos teníamos la intención de que quedara. Él se enfrenta, como nosotros, a la realidad. Una realidad que no se puede cambiar. Él y su familia ya saben que les deseo lo mejor donde estén. El Barcelona es su casa”.

"Para cumplir el límite salarial, el Barcelona tenía que aceptar una operación (el acuerdo de LaLiga Impulso) que supone hipotecar por medio siglo los derechos de televisión del club. Y no estoy dispuesto a hacerlo por nadie".

“La Liga nos pide que cumplamos la normativa. La Liga querría tener a Leo Messi en La Liga, seguro. Pero también es cierto que hay clubes, que es respetable, que exigen que se cumpla la normativa. Y no van a hacer ninguna excepción por el hecho de que Leo se pudiera quedar fuera de La Liga. Nos piden que cumplamos y no podemos cumplir porque nos han dejado una herencia que excede el límite salarial permitido. Es así de sencillo e hiriente”.

“ La situación económica de la entidad tenía ciertos riesgos para que siguiera Messi. Los íbamos a asumir pero cuando hemos conocido a fondo la auditoría... No tenemos margen salarial, la gestión calamitosa de la junta anterior ha excedido el límite salarial. No hemos tenido tiempo en este breve tiempo de corregir la situación”.

"En la negociación hemos intentado que La Liga fuera más flexible".