Ruggeri y Vignolo se cruzaron en vivo por Izquierdoz

El presidente concluyó: “La Copa Libertadores ya estamos clasificados. Estamos muy contentos. Ibarra va a ser DT hasta diciembre, después se evaluará. Estoy seguro de que nos van a dar muchas alegrías. El sábado los esperamos a todos para alentar al cuerpo técnico y al equipo en el partido ante Talleres”.

Conferencia de prensa de Boca. (Foto: Télam)

Hugo Ibarra

El “Negro” fue ratificado para ponerse el buzo de entrenador de Boca hasta fin de 2022.

“Estoy muy feliz, contento. Con respecto a la pregunta que me hiciste (de por qué salio Carlos Izquierdoz del equipo), fue una decisión técnica, por eso soy el entrenador”.

“Estamos todos los días charlando con el Consejo. Tenemos el mejor plantel del fútbol argentino para mi gusto. Estamos en el club más grande del mundo. Ese es el punto de partida. Todo lo que tenemos que jugar lo tenemos que ganar, mencionó”.

En relación al sistema de juego y la idea de juego, sostuvo:

“Me gusta jugar con un jugador suelto. Pudimos salir dos veces campeones así en la Reserva, pero la primera es diferente”.

Hugo Ibarra, técnico de Boca. (Foto: Télam)

En tanto, el campeón del Mundo en México 1986 y el relator se cruzaron por la decisión de Hugo Ibarra de separarlo del plantel tras la eliminación de la Copa Libertadores. Más allá del traspié de Boca ante San Lorenzo de este último fin de semana, la noticia pasó por el desplazamiento de Izquierdoz, que fue suplente y recibió el apoyo de sus compañeros durante el partido. De hecho, al anotar su gol, Marcos Rojo se sacó la cinta de capitán y fue corriendo a abrazar al “Cali” Izquierdoz, en un claro gesto de respaldo al zaguero.

En ESPN F90 analizaron la situación en el contexto del presente de Boca y las posturas fueron opuestas entre los integrantes del panel. No obstante, el cruce más fuerte fue entre Vignolo y Ruggeri, quien frenó en seco al conductor del envío diario. “Que haya jugado Zambrano en lugar de Izquierdoz fue una decisión de Ibarra”, aseguró “El Pollo” en contra de quienes sostenían que la salida del ex Lanús fue una determinación del Consejo de Fútbol encabezado por Juan Román Riquelme. De inmediato llegó la respuesta de Ruggeri fue letal: “¡Ah, pero vos creés eso!”.

Con cara de pocos amigos, Vignolo fue tajante en su respuesta. “Sí, estoy hablando yo. Hablo por mí. Ahora, ¿el abrazo de Marcos Rojo a Izquierdoz no es una falta de respeto al que juega de dos? Si soy Zambrano...”, llegó a decir antes de ser interrumpido por el “Cabezón”. El exjugador de Boca y River arremetió: “Es una falta de respeto sacar al capitán. Era el más regular de todos durante no sé cuánto tiempo. Se bancó todas, lesionado quería volver. Era el líder que hablaba. Que hablaba adentro y vos no lo escuchabas. Esa es una falta de respeto al grupo. Y el grupo le pasó factura el otro día”.

Entonces, intervino Federico Bulos para consultar “¿a quién le pasó factura el grupo?”. Ruggeri sostuvo que los jugadores le dieron un mensaje a los dirigentes, pero el “Negro” lo cuestionó: “Los dirigentes le pasaron factura a los que hicieron la huelga antes del partido”. “¿Huelga? Corregí esa palabra”, enfureció el exfutbolista

Más tarde, el “Cabezón” cerró su idea con una durísima crítica a Ibarra: “¿Sacar al capitán porque fue a hablar? Lo mejor era tranquilizar todo. Y decir que después el iba a decidir lo que le gustaría como técnico. Eso es lo que debería haber hecho Ibarra”.

Los conflictos de Boca se acumulan y los debates en los programas de TV levantan temperatura.

