Ruggeri fulminó a Ibarra por Boca: "No está preparado"

El ida y vuelta continuó: “Ibarra es más groso de los que tiene ahí y fue campeón”, indicó el Pollo. “Como jugador, todo lo que quieras, pero no es más jugador. No importa que haya salido campeón. Como jugador, él miraba a los entrenadores y ellos lo miraban a él porque estaba uno de los mejores laterales del fútbol argentino. Ahora cambió, no es más jugador. Todas las cosas que dice en las conferencias... hay que prepararse, hay que ir que te enseñen a hablar, a explicar”, ahondó Oscar Ruggeri.