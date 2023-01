¿Ruggeri cambió? Ahora defiende a Javier Mascherano

RUGGERICAMBIOAHORADEFIENDEAJAVIERMASCHERANOFOTO2.jpg Oscar Ruggeri parece que, ahora, cambió de opinión acerca de la actuación de Javier Mascherano en la Sub20 y lo defendió “no se puede ir así”. (Foto: Twitter/ESPN)

“Está bien que uno quiere clasificar al Mundial y ganarlo porque somos argentinos y pensamos de esa manera. Pero hay que hacer un trabajo para que estos chicos, después de cuatro años, Scaloni los pueda utilizar para el próximo Mundial. Si ponés a cuatro o cinco jugadores juveniles en el Mundial el trabajo está hecho. Me gusta que siga trabajando, más él por lo que significó y lo que le dejó a la Selección. Me parece que no se tiene que ir de esta manera”, continuó el ex futbolista que se consagró campeón del mundo y de América con la Albiceleste.

En el debate que se generó a raíz de la eliminación de la Argentina luego de la derrota ante Colombia, Ruggeri insistió con que el objetivo en las categorías formativas no es colgarse la medalla sino que los futbolistas puedan nutrir a la Mayor en las Copas del Mundo y el mismo concepto con los clubes: “De qué sirve salir campeón si no metés un pibe en Primera”. En tanto, el Mono Navarro Montoya se alineó con el razonamiento del nacido en Corral de Bustos y agregó que “la derrota forma parte del proceso y los entrenadores es inevitable que se equivoquen” por lo que es “el momento de hacer autocrítica”.

La semana pasada, Morena Beltrán, la joven y bella periodista deportiva, salió el último martes 24/01 al cruce de las duras críticas que recibió el técnico Javier Mascherano tras una nueva caída de Argentina 3-1 frente a Brasil que comprometió sus posibilidades de avanzar al hexagonal final del Sudamericano Sub20 que se disputó en Colombia, por el partido correspondiente a la tercera fecha de la Zona A del certamen continental.

A partir de este resultado, la joven periodista deportiva de ESPN que es compañera de Oscar Ruggeri, entre otros, mostró todo su enojo y comentó: “Banquen un toque”.

A través de Twitter, Beltrán mostró su enojo por las críticas hacia los más chicos. “Banquen con la exigencia irreal post Mundial. Es insólita con la dureza e intolerancia que se critica. Agotadora la pose… A un tuit de querer que perdamos están algunos”. De esta forma, fue muy dura contra las personas que se mostraban en contra del conjunto argentino.

Tras el picante intercambio en el canal, intercedió la joven comunicadora y preguntó: “¿Se están peleando por quién defiende determinada ideología?”. “¡Sí, total! ¡A morir, morir con Bilardo!”, le contestó al instante el exdefensor. “¡Menos mal que nací en el ´99 y no me identifico con ninguno! Porque sino...”, respondió ella. “Pero 'More', te voy a decir algo... ¿Viste cuando comprás la camiseta? Tiene dos estrellitas, vos no habías nacido, pero por algo tiene dos estrellitas... Si no, no tendría ninguna estrellita”, le devolvió Ruggeri con un tono sobrador. “No, obvio, pero no estoy identificada con una escuela, como se hace en esta división”, expresó la joven.

El seleccionado argentino es el máximo ganador histórico de los Mundiales sub 20 con seis trofeos.

Sin embargo, desde la última conquista en Canadá 2007 ya quedó afuera de dos ediciones: Egipto 2009 y Turquía 2013.

En el Sudamericano de 2009 fue eliminado tras terminar último en el hexagonal, mientras que en 2013 quedó afuera en la primera fase siendo el anfitrión del torneo.

El Sudamericano Sub 20 de Colombia que comenzará su etapa clasificatoria este martes (31/01) con el Hexagonal Final dejó un sabor amargo en la Selección, ya que con un plantel prometedor no pudo sortear la fase de grupos, en la que los mejores tres equipos avanzaban de fase. la Argentina cayó en el debut con Paraguay (1-2) y luego con Brasil (1-3). Se recuperó ante Perú (1-0), pero en el mano a mano con Colombia cayó 1-0 tras un error del arquero Franco Herrera. Solamente sumó tres puntos en cuatro partidos disputados, convirtió tres goles y le metieron seis.

