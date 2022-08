River y un susto: La esposa de Suárez contó qué le pasó

Una vez en su casa, Magui Olave le contó al público sobre lo sucedido y dio detalles sobre una situación de salud extrema. “Me empecé a sentir mal, me empezó a faltar el aire, y llamé a mi mejor amiga que me dijo que la esperara en el auto. Me agarró un dolor muy fuerte de cabeza, bajé la ventanilla y ya después no me acuerdo más nada”, relató a Radio Suquía la cantante cordobesa que, además de acompañar al delantero de River, realiza giras musicales presentando su repertorio de cuarteto.