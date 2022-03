River vs San Lorenzo: El polémico penal adelantado de Armani

Quien sobresalió en este aspecto fue Ricardo Centurión, ex Vélez Sarsfield, que penetró a Paulo Díaz en varias ocasiones, incrementando así la controversia en el entorno del partido. La situación en cuestión fue al comienzo del encuentro (minuto 16 del partido), en donde el defensor chileno golpeó con su brazo a Centurión que cayó antes de pisar el área de River. El árbitro no lo cobró, y según las repeticiones analizadas por el comentarista y el relator, la falta fue clara.

Luego, Paulo Díaz, pudo reivindicarse y anotó un gol de cabeza (minuto 36 del primer tiempo) , tras haber tenido situaciones como la de Brian Romero (minuto 20) que dio en el palo derecho del arquero de San Lorenzo.

image.png Mano cobrada de manera correcta por el arbitro Espinoza.

La polémica que fue comentada por Armani al final del encuentro, y que creaba muchas dudas de que no había sido falta de Blandi sobre el arquero, no dejó dudas en la repetición y en la boca del ex Atlético Nacional, que en diálogo con TNT Sports comentó: “Fue infracción, me fue a chocar. Si ven como caía en esa jugada...Voy con la rodilla arriba, él me viene a chocar. Uno inestable en el aire, lo tocan un poquito y lo pueden mover. Estuvo atento el árbitro para cobrar la falta”.

Ambos jugadores fueron a buscar una pelota tras un centro y el jugador movió al arquero en el aire mientras iba por el balón, haciendo que Armani pierda este de sus manos, cobrado por Espinoza luego.