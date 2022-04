River firme y Battaglia intenta evitar el naufragio de Boca

El club de la “Banda Roja” sumó las Copas de 2015 y 2018 a las de 1986 y 1996 y, después de la espina de la final perdida contra Flamengo, se ilusiona con la quinta corona continental.

Por otro lado, el “Xeneize” no encuentra el rumbo, el técnico Battaglia cambia los sistemas de juego semana tras semana pero el equipo no responde. Lo cierto es que la caída del equipo boquense ante el Corinthians 2-0 en San Pablo complicó aún más sus posibilidades de pasar de ronda. Con este panorama, Boca estará pendiente del partido que animará Always Ready y Deportivo Cali, este jueves (28/04) en La Paz, pero con cualquier resultado quedará fuera de la zona de clasificación y con la necesidad de vencer en los dos que le quedan en la Bombonera.

CORINTHIANSBOCACOPALIBERTADORESANALISISFOTO1.jpg River se mantiene como líder del Grupo F de la Copa Libertadores 2022 y sueña con la clasificación. Sebastián Battaglia intenta evitar la eliminación de Boca.

CORINTHIANS vs. BOCA JUNIORS [2-0] | RESUMEN | CONMEBOL LIBERTADORES 2022

Durante la disputa de la tercera fecha, Estudiantes de La Plata le ganó 2-0 a Bragantino y quedó como único líder el Grupo C. Agustín Rogel marcó el primero y luego lo remató Mauro Boselli con un golazo. Por su parte, Vélez perdió como local por 2-1 ante Nacional, un resultado que lo dejó último con apenas un punto. Si bien quedan nueve puntos en juego, la clasificación a los octavos está muy complicada.

ESTUDIANTES DE LA PLATA vs. RED BULL BRAGANTINO [2-0] | RESUMEN| CONMEBOL LIBERTADORES 2022

Por su parte, Talleres de Córdoba derrotó a Sporting y se acerca a los octavos de la Copa El equipo cordobés logró un triunfo histórico, igualó a Flamengo en el Grupo H y sueña con la clasificación.

TALLERES vs. SPORTING CRISTAL [1-0] | RESUMEN | CONMEBOL LIBERTADORES 2022

Los dos primeros puestos de los ocho grupos de la Copa Libertadores 2022 clasifican a los octavos de final del torneo. Mientras que los clubes que ocupen el tercer puesto accederán a la Copa Sudamericana 2022.