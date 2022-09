River: Duelo especial para Gallardo el fin de semana

Gandolfi.jpg El River de Gallardo vs el Talleres de Gandolfi.

Tiempo más tarde, en 2004, volvieron a compartir plantel. Tiempo más tarde, Javier Gandolfi enfrentó al Gallardo DT cuando Talleres concretó su vuelta a primera en 2016.

Pero ahora, el duelo entre amigos se trasladará al banco de suplentes. “Tuve la suerte de compartir plantel y vestidor con ‘el Muñeco’. Hicimos una gran amistad dentro y fuera de la cancha. Compartimos momentos con nuestras familias”, comentó ‘Cobija’ a Mundo D.

Además, el actual DT de Talleres fue consultado por el club de Núñez cuando se estaba analizando la contratación de Marcelo Gallardo. “Cuando comenzó a hablarse de la chance de que fuera el DT de River, allegados al club me pidieron una opinión. Les respondí que como jugador tenía una gran personalidad y un gran temperamento, que seguramente también los tendría como técnico. Y así fue. Siempre quería un poco más, quería ganar hasta en las prácticas. Marcelo no se casa con ningún esquema. Lo demostró cuando tuvo que ir a buscar el resultado en la Copa Libertadores. Venía jugando con línea de cuatro y pasó a una línea de tres. Cambia. No se ata a nada y siempre mira hacia adelante”, supo contar Javier Gandolfi.

De esta manera, dos viejos conocidos se volverán a encontrar en el Monumental, lugar que vio nacer a ambos.

