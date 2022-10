River: Con Demichelis picando en punta, venden humo con Zidane

Además, el técnico saludó a las madres de todos los presentes y recordó a la suya: "Ella era la que me esperaba después de cada entrenamiento, me abrazaba y me acompañaba a todos lados. Se sentaba en la platea y me esperaba para darme ese abrazo que tanto quería. Gracias por haberme dado la vida, vieja".

Este medio ya contó la preferencia que mantienen los socios, hinchas y simpatizantes de River para ponerse el buzo de entrenador. A través de La Página Millonaria, sitio dedicado a las noticias del club, los fanáticos discutieron los DT's que están en carpeta -o que al menos se rumorean-. Incluso, se animaron a votar en una encuesta y los resultados fueron más que contundentes a favor de Matías Biscay, ayudante de campo de Gallardo.

El asistente técnico y mano derecha del Muñeco Gallardo arrasó con un 34% de votos, mucho más que todos sus competidores. Es decir, la postura de los votantes tiene que ver con una inclinación y un deseo de continuidad del proyecto que encabezó Marcelo Gallardo a lo largo de estos ocho años y medio.

Resultados de la encuesta de LPM:

Matías Biscay: 34% Martín Demichelis: 18% Hernán Crespo: 16% Ramón Díaz: 12% Ricardo Gareca. 11% Marcelo Bielsa: 9%

image.png Ni Gareca, ni Bielsa, ni Ramón Díaz ni Demichelis. El favorito de los hinchas es Matías Biscay.

Aimar dijo 'no'

Pablo Aimar, hombre de la casa riverplatense, habría rechazado un ofrecimiento de parte de la directiva Millonaria.

Según informó el periodista Maximiliano Grillo en TNT Sports, el Payaso no quiere dirigir en la Primera División del fútbol argentino. De esta manera, continuaría como mano derecha de Lionel Scaloni en el cuerpo técnico de la Selección Argentina.

"Me dice alguien que estuvo con Pablo Aimar ayer que él no quiere dirigir en primera división. Quiere estar vinculado con juveniles", afirmó el comunicador.

image.png Pablo Aimar seguirá en la Selección Argentina.

Martín Demichelis

El ex defensor central, que pasó por River entre 2000 y 2003, tiene un gran consenso dentro de los dirigentes del Millonario para reemplazar al prócer Marcelo Gallardo, según informaron varios medios.

Micho dirige al Bayern Munich II, el equipo filial del club alemán que se encuentra en la Fußball-Regionalliga (cuarta categoría del fútbol teutón). Tras 17 jornadas, su equipo figura en la séptima colocación con 25 unidades. Su nombre suena en los pasillos y oficinas de Núñez hace largo rato y hasta el propio ex Selección Argentina se postuló al cargo en una oportunidad.

"La responsabilidad cae sobre mí porque estoy para eso. Es importante que el que pueda venir esté vinculado a muchas cosas de las que se encargaba Marcelo, pero de candidatos no voy a hablar. Marcelo va a estar hasta diciembre. Estamos evaluando todo, tenemos un plan B que se va corriendo en el tiempo. Nuestra idea es tomarlo con calma y dependerá de Gallardo si quiere opinar sobre el nuevo entrenador. Lo más importante es cómo queda su informe sobre el plantel profesional", advirtió, en las últimas horas, Enzo Francescoli, mánager de River Plate.

En caso de inclinarse por esta opción, la intención de la dirigencia es sumar a dos viejos conocidos al cuerpo técnico de Martín Demichelis. Se trata de Germán Lux y Javier Pinola (quién aún debe resolver si se retira o prolonga su carrera como futbolista unos meses más). Ambos se recibieron en la Escuela de Técnicos de Vicente López, junto a Bruno Zuculini, a finales del año pasado. Esta información fue proporcionada por el sitio Infobae.

https://twitter.com/debate_millo/status/1582800765424267264 99% que el próximo DT va a ser Demichelis. Aplaudo acá a la dirigencia que se movió rapidísimo y no perdió tiempo valioso. Respecto a la elección, después de haber elegido a Gallardo, Enzo se ganó de sobra que confiemos en su criterio. pic.twitter.com/09vtrFCFgP — Debate Millonario (@debate_millo) October 19, 2022

¿Zidane es una opción?

El tweet y el interrogante fueron lanzados desde la cuenta personal de Twitter de Gabriel Anello, periodista deportivo y reconocido hincha de River.

El ex Real Madrid se encuentra fuera de la actividad desde junio de 2021, cuando se alejó de la dirección técnica de los Merengues luego de un segundo pero no tan exitoso ciclo. Ciertamente, el campeón del Mundo con Francia en 1998 tiene una muy buena relación con Enzo Francescoli, por lo que los rumores cobraron más fuerza.

¿Y si el DT de River es Zidane? Es una pregunta, posteó Anello ¿Y si el DT de River es Zidane? Es una pregunta, posteó Anello

Dato de color: uno de los hijos de Zizou se llama Enzo en honor al actual manager de River.

Además, en las últimas horas trascendió que el dirigente de River había emprendido un viaje a Madrid, por lo que muchos especularon que podría ser para reunirse con el mismísimo Zinedine Zidane.

image.png Enzo Francescoli y Zinedine Zidane.

https://twitter.com/PablitoNoya/status/1582716890077462529 Francescoli viajó rumbo a Madrid ayer a la noche.

Ni en los mejores sueños podríamos ver a Zidane en River pero soñar es gratis



Ahora... abriendo los ojos: para ir a Munich hay que hacer escala. Y, posiblemente, sea Madrid.



Todo apunta a Martín Demichelis pic.twitter.com/m9LKPxPtwQ — Pablo Noya (@PablitoNoya) October 19, 2022

