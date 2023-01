Riquelme y los portazos: "Ganamos algo cada 3 meses"

“No es fácil volver a jugar a la pelota después de tres meses de parate. Acá se paró el fútbol por el Mundial de Qatar mucho tiempo. Ser más rápido que los demás lleva minutos de juego. A medida que pase el tiempo, los muchachos se sentirán mejor”, analizó al respecto.

RIQUELMEYLOSPORTAZOSGANAMOSALGOCADATRESMESESFOTO2.jpg Juan Román Riquelme pronunció un brutal sincericidio en relación a los últimos portazos en el plantel: “Ganamos algo cada tres meses”. (Foto: Twitter/@ESPNArgentina)

Sobre el arbitraje de Fernando Rapallini, quien cobró un penal sobre la hora para la “Academia” en Abu Dhabi, sostuvo que “el árbitro sabe cuándo se equivoca y cuando no. Sabía que se equivocó y se lo dijo a los muchachos en el aeropuerto en Abu Dhabi, por eso lo digo”.

“Soy de pensar que por más que le árbitro se equivoque, si vos jugás bien vas a terminar ganando igual. Ninguno de los dos equipos hizo un buen partido. Debemos confiar en los jugadores que tenemos y vamos a disfrutar mucho”, cerró Riquelme sobre ese tema.

En cuanto a la salida del arquero Agustín Rossi, una de las figuras del actual bicampeón del fútbol argentino, el dirigente boquense sostuvo que “todos saben claramente que los muchachos de la Secretaría de fútbol de Boca han intentado por un año renovarle el contrato. Tuvieron reuniones pero no se pusieron de acuerdo. Después, el resto es claro y se terminó. Le deseo todo lo mejor, tanto a Rossi como a (Carlos) Zambrano”, quien también se fue del club en este mercado de pases para incorporarse a Alianza Lima.

Consultado sobre el arquero Sergio Romero, declaró que “el otro día, cuando Sergio debutó en Boca, fue un día especial para mí. Cada vez que una estrella como él se pone la ropa de nuestro club siempre es especial. Es verdad que se tuvo que operar (de una rodilla) pero cada día entrena mejor y hoy está de maravilla”, aseguró.

También se refirió a su amigo Javier García, arquero del plantel: “Fue el mejor jugador de nuestro equipo el otro día (contra Racing), y cada partido que le toca lo hace muy bien. Hizo inferiores en el club y quiere la camiseta. Él maneja el vestuario porque tira para adelante todo el tiempo. Es gran arquero”, indicó.

Respecto de la posible llegada de Lucas Merolla, defensor de Huracán, el legendario “10” boquense expresó: “Ojalá que podamos arreglar todo con Huracán y que todos estén contentos”.

“Sé que hablaron con el representante (de Merolla), el chico está ilusionado. Tengo buena relación con Huracán, veremos si llegamos a un acuerdo, queremos negociar porque tienen una deuda con nosotros. Ojalá que si todo va bien, el jugador pueda estar con nosotros”, explicó.

Después Riquelme contó la situación del promisorio juvenil Valentín Barco, a quien se le vence el contrato en diciembre próximo: “Si no se llega a un acuerdo con Getafe (de España), que hizo una oferta, el jugador va a renovar por un año más”.

“Si continúa en Boca, seguiremos cuidándolo. Estamos cerca de arreglar con su agente Adrián Rouco (el mismo que representa a Carlos Tevez) y con su padre. Pidieron cosas lógicas y va a estar todo bien”, cerró Riquelme el tema Barco.

En cuanto a la búsqueda de la Copa Libertadores, que Boca no consigue desde 2007, Román señaló que “la ilusión de la Libertadores la tenemos. Vamos a dar competencia en todo. Hemos hecho un gran partido contra Corinthians (en 2022) pero hay cosas que pasan. Son 13 partidos”.

Con respecto a la dificultad de competir ante el poderío de los equipos de Brasil, Riquelme expresó que “es verdad que ellos económicamente están muy fuertes, y Flamengo lo demuestra en cada temporada, traen un jugador por 15, 20, 25 millones de dólares. Somos argentinos y siempre nos gusta competir, y en los partidos difíciles damos más”.

Juan Román Riquelme, de 44 años, es el vicepresidente segundo de Boca desde diciembre de 2019, carrera dirigencial que comenzó -según ha relatado- tras aquella final por la Libertadores perdida ante River el 9 de diciembre de 2018 en Madrid.

“Yo lo he dicho muchas veces. El partido que jugó Boca en el estadio del Real Madrid lo vi con mis amigos. Terminó el partido y mi hijo Agustín fue la primera vez que me pidió que vuelva al club. Me di cuenta que se terminaba la tranquilidad y que tenía que volver”, añadió.

“Le doy gracias a los hinchas que se acercaron a votar y me hicieron volver. Sé que están contentos, yo estoy contento, y estamos bien”, concluyó Riquelme, quien desde que asumió su cargo -junto con el presidente Jorge Amor Ameal- consiguió coronar en 5 torneos locales, sobre 8 disputados.

Ante este panorama, Agustín Rossi logró en la tarde de este último martes 24/01 su cometido, hizo honor a sus caprichos, no jugará más en Boca y fue presentado en Al Nassr de Arabia Saudita, entidad que lo contrató a préstamo por 5 meses, hasta que se una al Flamengo de Brasil.

El arquero, de 27 años, fue cedido por Boca Juniors a la entidad árabe, a cambio de 1,5 millones de dólares.

Rossi resolvió aceptar el ofrecimiento que le formuló la institución que tiene en sus filas a Cristiano Ronaldo y a Gonzalo “Pity” Martínez (ex River) durante la semana pasada, cuando integró la delegación xeneize que viajó a Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) a disputar la Supercopa Internacional ante Racing Club (1-2).

De esta manera, el exjugador de Chacarita Juniors y Lanús, entre otros equipos, se bajó en la escala en Madrid y terminó de finiquitar los aspectos relativos a su vinculación a Al Nassr, que lo llamó para suplir la vacante que dejó el colombiano David Ospina, inactivo por una lesión.

Una vez concluida su actuación en la entidad árabe, Agustín Rossi se marchará a Flamengo, donde ya tiene un precontrato firmado para unirse a las filas del actual campeón de la Copa Libertadores el primero de julio venidero.

El lunes 09/01, Agustín Rossi no había llegado a un acuerdo para la renovación de su contrato con Boca Juniors y había firmado un contrato por cuatro años y medio con el “Fla”, el club brasileño que lo anunció en sus redes sociales después de que el jugador abandonara prematuramente el entrenamiento con sus compañeros de la institución boquense para suscribir ese compromiso hasta diciembre de 2027.

Además, Agustín Almendra arregló en la tarde del último lunes 16/01 su salida de Boca Juniors tras protagonizar varios escándalos extrafutbolístico con el ex técnico Sebastián Battaglia y no le dejó un solo peso al club. Ahora, el mediocampista de 22 años firmó un precontrato con el Rayo Vallecano de España.

Cabe recordar que la dirigencia anterior rechazó venderlo al Napoli en 18 millones de euros y aumentó su cláusula de rescisión hasta los 30 millones. Ya con la actual conducción, el joven de 22 años comenzó a mostrar algunas buenas actuaciones, pero nunca pudo demostrar enteramente sus condiciones.

En el medio, algunos problemas familiares y otros conflictos de disciplina, lo llevaron a pensar en dejar el fútbol, pero el Consejo de Fútbol y el vicepresidente Juan Román Riquelme trataron de respaldarlo y lograron que se reincorpore en el 2021.

Ese año había comenzado siendo una opción para Miguel Ángel Russo y era casi una fija en la consideración, pero en el invierno sufrió una grave lesión de tobillo que lo marginó durante algunos meses y lo obligó a comenzar todo de cero, ya con Sebastián Battaglia como el DT.

Durante el ciclo del jugador más ganador de la historia del club, Almendra también fue considerado y jugó varios partidos entre Liga Profesional y la Copa Argentina que “El Xeneize” se llevó a fines de 2021. No obstante, el 2022 vio estallar una bomba muy temprano.

Ya con algún que otro desencuentro, se conoció que en una práctica el volante insultó al entrenador, lo que implicó un duro castigo que lo marginó definitivamente del plantel profesional y por lo cual, varios referentes como Darío Benedetto, Carlos Izquierdoz y Marcos Rojo le soltaran la mano.

Luego de eso, y mientras lidiaba con algunas molestias físicas, Almendra jugó algunos partidos en la reserva dirigida por Mariano Herrón, pero tampoco con la llegada de Hugo Ibarra, volvió a tener el protagonismo que había conseguido.

El tiempo pasó, las ofertas no llegaron y tras no haber acuerdo con la dirigencia, el oriundo de la localidad bonaerense de San Francisco Solano quedó con la posibilidad de acordar con cualquier club como agente libre y sumarse una vez terminado su vínculo actual. “No estamos hablando de la chance cierta de que Agustín Almendra sea jugador del Rayo Vallecano. Estamos hablando que Agustín Almendra ya firmó su contrato y es futbolista del Rayo Vallecano. La confirmación ya está. Se irá libre al igual que Agustín Rossi”, aseguró Esteban Edul en ESPN.

Pese al interés del Cruzeiro, presidido por Ronaldo Nazario, y al Flamengo, el club que se mostró más fime fue el Rayo Vallecano, que marcha noveno en La Liga de España con 26 puntos disputados en 17 jornadas. El equipo de Vallecas se encuentra a solo una unidad de ingresar a la zona de competencias europeas. Almendra, que por primera vez jugará en el Viejo Continente, compartirá equipo con sus compatriotas el defensor de Racing Club y Defensa y Justicia, Esteban Saveljich, y el mediocampista ofensivo ex Boca Juniors, Oscar Trejo.

Boca enfrentará de local a Atlético Tucumán el próximo domingo (29/01), a las 21.30, por el partido de la primera fecha de la Liga Profesional 2023 con el arbitraje de Jorge Baliño.

