Riquelme quiso instalar una polémica y llovieron los memes

Escuchamos en la semana que a Boca siempre lo favorecen, de los últimos 5 clásicos, nos echaron a 3. Campuzano bien expulsado, pero con Zambrano y Marcos Rojo no estuvo bien, pero no decimos nada. Sería fácil culpar al árbitro. River fue justo ganador