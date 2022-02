Riquelme pelea por un resarcimiento económico por Pavón

PAVONYRIQUELME.jpeg Juan Román Riquelme reclama una compensación económica por la salida de Cristian Pavón al Atlético Mineiro, reconocida por el vice del club de Brasil.

Pero Román salió al cruce afirmando que el jugador no fue transferido a Los Angeles Galaxy, ya que el club de Estados Unidos declinó hacerlo cuando todo estaba acordado por la situación judicial del futbolista, que tiene una causa en Córdoba por presunto abuso sexual, lo que su representante negó.

En cuanto a la relación con los dirigentes de Mineiro solo hay que recordar los incidentes ocurridos el 20 de julio pasado tras la eliminación por los octavos de final de la Copa Libertadores y que derivó en la suspensión de cinco jugadores de Boca.

Con este panorama, Boca tiene decidido no facilitarle las cosas al Atlético Mineiro y al delantero cordobés, quien se iría sin dejar un solo peso al club por su negativa a renovar su contrato.

José Murilo Procópio, vicepresidente de Mineiro, confirmó públicamente que existen conversaciones y un principio de pre acuerdo con el jugador: “No hay trabas, todo va bien, me gusta el jugador y es un gran logro para el club”, declaró el directivo en una entrevista vía YouTube con el periodista Breno Galante.

Y cuando se le preguntó por la suspensión del extremo señaló: “No hay problemas trataremos que se le baje la sanción” algo que sus pares de Boca no pudieron lograr ante el Tribunal de Disciplina de la Conmebol.

El futbolista tiene seis fechas de suspensión que cumpliría si Boca lo anota en la lista de buena fe para la primera ronda de la Copa, en la que no podrá jugar ningún partido.

Días atrás, Juan Román Riquelme habló de la situación de Cristian Pavón:

“Con Los Ángeles Galaxy nos pusimos de acuerdo y los de Estados Unidos decidieron no seguir adelante por la denuncia que tiene Pavón, aseguró el vicepresidente del club de La Ribera”, haciendo referencia a la denuncia que recibió el delantero por violencia de género

Sin embargo, por parte del entorno del jugador, la versión es muy diferente. Según aseguraron, la decisión de que Pavón no continúe en Los Ángeles Galaxy de la Major League Soccer (MLS) llegó de Boca, contradiciéndose a los dichos de JRR, según LM Neuquén.

De esa manera, el representante de Cristian Pavón, Fernando Hidalgo, explicó la actualidad del extremo de Boca.

“La última oferta de Los Ángeles Galaxy por Pavón fue el 10 de febrero de 2021. Y eso es posterior a la denuncia sobre Cristian. Boca rechazó en dos oportunidades la propuesta de Estados Unidos. Tienen el derecho, pero son responsables”, sostuvo Hidalgo.

“Su contrato se devaluó, no gana ni el 25% de lo que se firmó. Hay que evaluar todo. Hace mucho que viene jugando con un contrato totalmente devaluado y ridículo y nunca se intentó compensar eso”, afirmó el agente del futbolista en Radio La Red.

El gran problema que se le presenta al club brasilero, son las 6 fechas de suspensión que “Kichan” tiene en la Copa Libertadores de América. El Xeneize, teniendo en cuenta que no podría usarlo en ese torneo, no lo inscribiría en la lista de buena fe, lo que hace que el jugador no se pueda “limpiar” de su sanción en el primer semestre.

Buscando una solución beneficiosa para ambas partes, medios brasileros aseguran que el Mineiro podría hacerle una propuesta a Boca. Se trataría de pedirle al club de la Ribera que inscriba a Pavón en su lista (para que pueda cumplir las fechas de suspensión) a cambio de un resarcimiento económico (aún no trascendió el monto), informó Bolavip.

Además, si algo la faltaba a la inminente salida de Cristian Pavón de Boca, es que desde el club se eliminó de la web oficial al futbolista, junto a Ramón “Wanchope” Ábila, recién transferido a Colón de Santa Fe.

La lista de buena fe para la Copa Libertadores se entrega 48 horas antes del comienzo de la participación del club en el certamen, que será en abril, y en Boca está tomada la decisión de no anotarlo para no allanarle el camino a Pavón y al Mineiro, por lo que el jugador solo podría participar de la Libertadores 2022 en caso de una hipotética final.

Una opción viable sería que los brasileños abonen un dinero como resarcimiento y en ese caso Boca lo anotaría en la lista de buena fe para la fase de grupos y Pavón llegue a Brasil liberado de su sanción.

Según comentaron a la agencia estatal de noticias Télam allegados a los dirigentes pueden tener una reunión entre ambos clubes en los próximos días para solucionar el tema.

En cuanto al equipo para el encuentro inaugural de la Copa de la Liga ante Colón, Battaglia repitió equipo en la mañana de este jueves (10/02) y seguramente será el del fin de semana.

Los elegidos son Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Frank Fabra; Guillermo “Pol” Fernández, Jorman Campuzano y Juan Ramírez; Eduardo Salvio, Darío Benedetto y Sebastián Villa.

Los suplentes jugaron ante otro grupo de juveniles y alinearon a Javier García; Jorge Figal, Carlos Zambrano, Gastón Ávila y Agustín Sandez; Diego González, Alan Varela y Agustín Almendra; Nicolás Orsini, Luis Vázquez y Exequiel Zeballos. Entre los juveniles estuvieron Eros Mancuso, Esteban Rolón, Cristian Pavón y Aaron Molinas.

Por otra parte, Boca acordó el préstamo a Tigre del volante central Ezequiel Fernández, uno de los juveniles más promisorios que se irá por un año sin cargo y sin opción.

El Inter de Porto Alegre sigue interesado en Villa y habría surgido un interés por parte de Gimnasia para que retorne Marcelo Weingandt, quien se repone de una operación y podría irse nuevamente a préstamo.

En cuanto a llegadas (el libro de pases cierra este jueves (10/02) a las 20) en los pasillos de La Bombonera circula con fuerza el rumor de una sorpresa de última hora, que podía ser un volante creativo.