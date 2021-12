https://twitter.com/LuisFregossi/status/1476031079781863424 "Pienso quedarme hasta el último día de mi vida en este Club porque lo amo" Juan Román Riquelme hablo para los socios en el brindis de fin de año organizado en el Quinquela pic.twitter.com/8dytuzB8KO — Luis Fregossi (@LuisFregossi) December 29, 2021

“Sólo me queda desearles que terminen el año de la mejor manera, que disfruten con la familia, que soñemos que el año que viene será mucho mejor que el que está terminando. Y no tengan dudas que estos dos años que vienen van a ser muy lindos, vamos a trabajar muchísimo, al club se lo vamos a cuidar mucho y bueno, muchísimas gracias, de verdad. Yo... (la gente lo interrumpe al "Riqueeeelme, Riqueeeelme")... Yo no tengo más que repetirles todo el tiempo que ustedes están locos, yo no merezco tanto cariño”, siguió Riquelme, en un evento en el que fue claramente la principal atracción.