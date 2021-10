Riquelme, con escoba en mano: Quiénes se podrían ir de Boca

Según los rumores, en esa charla con el plantel pidió compromiso:

Quiero que estén comprometidos con el club y que tengan ganas de estar acá. No me gusta que estén pensando en transferencias o que quieran irse. No tengo más ganas de escuchar que hay alguien que quiere irse o que quiere que aceptemos una oferta

Quiénes se pueden ir de Boca

Algunos jugadores vienen siendo mirados de reojo hace un tiempo por hinchas, cuerpo técnico y el Consejo de Fútbol. Las actuaciones en cancha, la falta de compromiso y las caras largas son las versiones que los podrían alejar del club xeneize.

Lisandro López: el defensor que llegó bajo la presidencia de Daniel Angelici podría emigrar de Boca por la falta de continuidad. Con la llegada de Marcos Rojo, el "Licha" pasó de figura e indiscutible en la dupla con Carlos Izquierdoz, a mirar todos los partidos desde el banco de suplentes. Su representante, Gustavo Goñi, dijo hace un tiempo: "Creemos que es un buen momento para intentar una salida, es un jugador que no es considerado titular".

Frank Fabra: el colombiano lleva casi 6 años en el club y todavía no logró ganarse el corazón de los hinchas. Su intrascendencia en ciertos partidos, especialmente contra River, y su displicencia dentro de la cancha provocó el hartazgo de los hinchas. "Le vendría bien aires nuevos", dijo su representante, sobre su futuro con la camiseta de Boca Juniors.

Jorman Campuzano: es el '5' titular del Boca de Sebastián Battaglia. Su estadía en el club de la Ribera ha sido bastante irregular desde su llegada en 2019 y llegó a pedir su traspaso en el último mercado de pases. El Consejo de Fútbol evalúa su salida.

Edwin Cardona: tal vez uno de los jugadores más polémicos de Boca Juniors. El mediocampista colombiano fue el centro de la escena luego de la última Copa América, ya que terminado el certamen en el que Argentina le ganó a Brasil, el jugador se tomó unas vacaciones en Colombia y no se presentó a jugar con Boca. Riquelme y los hinchas no lo perdonan. ¿Será el fin con la azul y amarilla?

Cristian Pavón: el delantero también fue acusado en el último tiempo por los simpatizantes boquenses por sus actuaciones y por las declaraciones del mismo Pavón, cuando dijo que no quería volver en Boca luego de jugar a préstamo en Estados Unidos. Su papá y representante fue durísimo contra el Consejo de Riquelme. "Cualquier opción para Cristian es mejor que Boca. No podés tener un jugador por el que pedís 20 millones de dólares y no preguntarle qué le pasó en el pie". Sin embargo las actuaciones de Cristian Pavón están en alza. Su contrato finaliza en junio de 2022 y, a partir del próximo enero, podrá negociar con otros clubes para irse libre. Tal escenario sería un rotundo fracaso del Consejo de Fútbol de Boca Juniors.

Sebastián Villa: el caso de Villa parece estar sentenciado. El jugador se ausentó durante todo el mes de agosto y se tomó un vuelo a Colombia para estar con su familia. El colombiano presionó al Consejo para irse al Brujas de Bélgica, quien ofrecía 7 millones de euros, pero la transferencia no sucedió y el futbolista se quedó en La Boca. En su regreso al país, Sebastián Villa fue multado económica y deportivamente por la dirigencia del club xeneize. La relación está rota con los hinchas y con el Consejo de Fútbol.

image.png Lisandro López es suplente en Boca y buscaría minutos fuera del club. (Foto: Tyc Sports).

image.png Cristian Pavón es otro de los que podría irse de Boca Juniors en el próximo mercado de pases. (Foto: El Intransigente)