Riquelme defendió a Villa y hubo cruce con Morena Beltrán

RIQUELMEVIGNOLOFOTO4.jpg Juan Román Riquelme mantuvo un extenso diálogo con el programa Equipo F de ESPN en el que defendió a Sebastián Villa y se cruzó con Morena Beltrán. (Foto: Captura de TV)

De ahí, Román lanzó que “yo no soy un loco, cuando el equipo no juega bien lo reconozco. Pero no noto la misma euforia cuando lo hace bien. Y Boca viene jugando bien”. Por otro lado, agregó: “Quisiera que jueguen todos los partidos como vs Defensa y Justicia, por Copa en Bolivia. Me puso contento vs Tigre porque lo hicieron muchos jugadores que no estaban jugando. Figal estuvo tiempo sin jugar e hizo gran partido en Bolivia y Tigre”.

El “10” de Boca volvió a hablar con ESPN después del largo ida y vuelta que tuvo con ese canal a raíz de las críticas que, desde ese piso, se lanzaron al equipo de Sebastián Battaglia. Más allá de esta situación, el equipo que dirige Battaglia llegó a una nueva final tras vencer por penales a Racing. Ahora, Boca Juniors tiene que jugar el próximo domingo -o sábado- contra Tigre. En este punto, además, añadió que tiene ganas de volver a jugar al fútbol: “Me dan ganas de volver a jugar de pantalón corto. Hace mucho que no escuchaba al hincha cantar tanto como en Lanús”.

Por otro lado, la joven periodista Morena Beltrán le preguntó qué clase de 5 le gustaba a él y el 10 respondió que antes le pedían que juegue bien al número 10: “Ahora le piden al volante central que haga jugar al equipo, cuando antes al que criticaban y le pedían que haga jugar era al 10”.

Luego, comentó que ahora con “los extremos e interiores se perdió la esencia del fútbol argentino. Confundieron a los chicos de divisiones inferiores y llegan a primera división sin conceptos claros de táctica”.

En cuanto al juvenil Alan Varela, de buenas producciones pese a ser un juvenil que recién el 4 de julio cumplirá 21 años, sostuvo que es “un jugador que juega cada tanto y hay que agradecerle porque siempre lo hace bien, porque tiene una calidad enorme. Pero también hay que llevarlo paso a paso, porque va a ir creciendo día a día”, manifestó con cautela.

“Pero el único volante central que es un '10' y no un 'cinco' simplemente, es Sergio Busquets. No hubo ni habrá ninguno igual, porque antes decían que el enganche era el responsable si el equipo jugaba mal, y a partir de Sergio en Barcelona se empezó a señalar al volante central como responsable de no armar juego. Pero ni Liverpool ni Real Madrid, por ejemplo, que van a jugar la final de la Champions League, tienen un mediocampista central como él. Y eso que los dos, Thiago Alcántara y Casemiro, son brasileños”, comparó.

Y cerró con una opinión sobre el equipo dirigido por Battaglia. “Este es un equipo con jugadores de mucha clase, que en muchos casos se juntan a hablar de fútbol como en los viejos tiempos lo hacíamos nosotros. Y eso también es importante para fortalecer y formar a un equipo. Y los referentes llevan la guía en ese aspecto”, completó.