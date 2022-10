Ricardo Centurión explotó contra Vélez: "Soy una persona"

https://twitter.com/DSportsRadio/status/1584959548460535809 #AHORA | #Centurión contra la dirigencia de #Vélez



El futbolista manifestó su enojo con el club porque no le enviaron un médico luego de sentir malestares.



"No se olviden que soy una persona", expresó el jugador en sus redes sociales. pic.twitter.com/jNAKuyyuWS — D SPORTS RADIO (@DSportsRadio) October 25, 2022

Hace un par de semanas en una entrevista radial, el propio Centurión admitió que su situación personal ha intervenido fuertemente en su carrera. En aquel momento, dejó varias declaraciones preocupantes sobre el presente: “Nadie me pregunta qué me pasa, no me miran a la cara. Me cansé de la vida” y agregó que “estuve con ataques de pánico, desparecido varios días. Estoy solo y el momento es muy duro. No me banco ni yo” fueron algunos de los conceptos.