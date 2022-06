Revuelo contra Arévalo y Distasio por entrevista a Battaglia

En esto nadie tiene garantizado el éxito, ni el entrenador más joven ni el de mayor experiencia. Sí creo en mis convicciones en las cosas que aprendí de (Carlos) Bianchi, (Marcelo) Bielsa, (Julio César) Falcioni y Miguel (Russo). Hay que manejarse de la mejor manera con el grupo, ser parte de ellos, no amigos pero sí tener confianza porque los que entran a la cancha son ellos y te tienen que respalda. La receta del éxito no la tiene nadie, porque de lo contrario todos serían ganadores En esto nadie tiene garantizado el éxito, ni el entrenador más joven ni el de mayor experiencia. Sí creo en mis convicciones en las cosas que aprendí de (Carlos) Bianchi, (Marcelo) Bielsa, (Julio César) Falcioni y Miguel (Russo). Hay que manejarse de la mejor manera con el grupo, ser parte de ellos, no amigos pero sí tener confianza porque los que entran a la cancha son ellos y te tienen que respalda. La receta del éxito no la tiene nadie, porque de lo contrario todos serían ganadores

image.png Sebastián Battaglia en la noche de ESPN. (Foto: Captura ESPN).

Sobre Agustín Almendra -jugador que se encuentra sancionado por su enfrentamiento en una práctica con el DT de Boca-, dijo:

"Pero por ejemplo, como creo en lo que hago, tampoco me costó tomar la decisión de aplicar una sanción a Agustín Almendra. Después, todo lo que se dice hay que dejarlo afuera", sentenció. El joven futbolista de Boca no será indultado por Sebastián Battaglia y tiene chances de emigrar a otros equipos.

Sobre la posibilidad de pelear la Libertadores con Boca, afirmó: "Palmeiras y Flamengo son los mejor perfilados para pelear el título en esta Copa Libertadores. Boca hace tiempo que no tiene la oportunidad de ganarla, pero eso tiene que ser un objetivo y no una obsesión, es un error pensar eso. Nuestra camada mal acostumbró a la gente, dejó la vara muy alta. Pensar solo en ganar la Copa es un error, pero nosotros debemos competir, llegar nuevamente a una final e intentar ganarla. Hay rivales muy duros, de trayectora, pero también es cierto que a nadie le gusta cruzarse con nosotros. Ojalá pueda seguir siendo técnico de Boca por mucho tiempo, pero pienso en el día a día, en este torneo y creo en los proyectos a largo plazo".

image.png Sebastián Battaglia, multicampeón con Boca como futbolista y como entrenador.

Las reacciones contra Arévalo y Distasio

Mientras Martín Arévalo elaboraba una pregunta dirigida al entrenador de Boca, acerca de su momento más complicado con el buzo de Boca, este último lo interrumpió y se generó un momento de tensión en el piso.

"Vos sabías que los jugadores te bancaban. Ellos también necesitaban escucharte a vos, y vos ingresaste al gimnasio a charlar con todos y les dijiste 'de acá no me voy'", rememoraba el periodista de ESPN y Radio 10. Allí se produjo la reacción del director técnico: "¿Estabas ahí vos?", lanzó, acusando a Arévalo por la precisión en su relato, en un momento y lugar del que el periodista no fue parte. "No, pero nos vamos enterando", retrucó el reportero. De fondo, hubieron risas cómplices de los presentes en la mesa.

https://twitter.com/ElCosoEseOK/status/1539998582585131008 En la escuela de periodismo más gadorcha te dirían que con estas boludeces que hace Arévalo quemas una fuente off the record para siempre. pic.twitter.com/liMhTPav7G — El Coso ese (@ElCosoEseOK) June 23, 2022

Además, diversos usuarios se hicieron eco por la presencia de Nicolás Distasio y del propio Martín Arévalo en la entrevista a Sebastián Battaglia.

