Reapareció Gerard Piqué por los audios: "Es todo legal"

"Rubi, este es un mensaje que me ha enviado Sergio Ramos. Quédatelo para ti. Por favor, que sea confidencial", le había dicho Gerard Piqué al propio Rubiales. En este descubrimiento, quedó en evidencia que Piqué contactó a Ramos para intentar generar un movimiento en contra de David Aganzo, quien estaba al frente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) desde 2017, fecha en que Rubiales cambió su rumbo hacia la RFEF.

En ese sentido, el futbolista volvió a referirse a los audios con Luis Rubiales y se defendió.

No tengo nada que ocultar, todo es legal. Luego está el tema del conflicto de intereses. Para mí no lo hay. Lo único ilegal que hay es que alguien ha accedido a mensajes vocales privados y los ha filtrado a la prensa, expresó No tengo nada que ocultar, todo es legal. Luego está el tema del conflicto de intereses. Para mí no lo hay. Lo único ilegal que hay es que alguien ha accedido a mensajes vocales privados y los ha filtrado a la prensa, expresó

Y agregó: "Este tipo de situaciones son cada vez más frecuentes en el deporte. Y lo serán más porque hay cada vez más deportistas como yo que invierten en el deporte antes de retirarse".

Además, el defensor español reveló una curiosidad, y es que a Piqué le gusta generar polémicas, aunque eso conlleve problemas.

"Es adrenalina, lo necesito. Cuando me aburro, entro en Twitter, quiero mover algo y provoco a dos o tres periodistas e interactúo con ellos. Me divierte. A veces me ha traído problemas, pero nunca me he arrepentido", señaló, en exclusiva con L'equipe.

image.png Gerard Piqué: hombre extrovertido y que le cuesta quedarse quieto. (Foto: NA).

