Reapareció 'Bebote' Álvarez y marchará contra los Moyano

Respecto a la convocatoria de “Bebote” Álvarez también se asegura que el barra se sumó a pedido de dos de los integrantes de peso de esa lista para mostrar que todo Independiente está contra los Moyano. Es más, uno de ellos ha dicho en varias reuniones sobre Bebote y los barras: “Nosotros vamos a demostrar que los controlamos, con nosotros no van a joder”. No obstante, desde el entorno de Doman dicen enfáticamente que no tiene ninguna relación con los barras y que ya se expresó en reiteradas oportunidades condenando a los hinchas violentos siendo candidato y previamente, reveló el sitio Doble Amarilla.