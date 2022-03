Reapareció Almendra y Salvio lo cruzó junto a Benedetto

almendrabenedettosalviofoto2.jpg Agustín Almendra reapareció junto al DT Sebastián Battaglia tras el cruce que mantuvieron en Ezeiza. De ahí, Eduardo Salvio fue duro contra Darío Benedetto.

Si bien esta reunión todavía no se dio, va a existir. Tampoco será algo sencillo de resolver debido a que las trabas para que Almendra salga de Boca son dos bien marcadas: por un lado, Riquelme tendría en mente que en caso de irse sea mediante una venta y no un préstamo, lo que de movida limita las posibilidades del jugador; y en segunda medida porque la mayoría de los mercados de pases del mundo, incluido el argentino, ya cerraron.

Sin embargo, hay un par de ventanas que pueden abrirse para Almendra: el mercado de Brasil, por ejemplo, cierra el próximo 12 de abril; y aparte, apenas surgió el conflicto entre el jugador y el técnico, San Lorenzo habría interferido... Sucede que el Ciclón tiene la posibilidad de incorporar a un jugador por la lesión de Gonzalo Luján (todavía no recibió la aprobación de la AFA), quien en el duelo ante Defensa se rompió la clavícula de su hombro izquierda (ya fue operado y tendrá que estar unos tres meses en recuperación).

Pese a eso, Jorge Bermúdez descartó este último miércoles 02/03 que hasta el momento haya llegado alguna propuesta o consulta de San Lorenzo a Boca por Almendra. Por lo visto, el volante tendrá que esperar. Antes, claro, deberá hablar con Riquelme... Este mismo jueves (03/03) ya estuvieron a dos pasos.

A este conflicto, se sumó Eduardo “Toto” Salvio quien disparó tras el partido que el “Xeneize” le ganó en la noche de este último miércoles 02/03 a Central Córdoba de Rosario 4-1 por los 32avos de final de la Copa Argentina 2022 en que “no voy a hablar de eso porque el puterío no va conmigo. Son cosas que ya pasaron, ya hablaron los que tenían que hablar y yo no voy a agregar nada al respecto. Solo pienso enfocarme en los partidos y entrenamientos”.

Y al insistirle sobre los polémicos dichos de Darío Benedetto, que fue durísimo con Almendra. En ese pasaje de la charla, Salvio fue tajante: “No voy a decir más nada. Ya se habló del tema”.

A partir de este escándalo, el técnico Battaglia le comunicó al Consejo de Fútbol su decisión de separar definitivamente al jugador del plantel profesional. Almendra, que estuvo concentrado para el último compromiso ante Independiente y luego quedó fuera del banco de suplentes, se molestó porque el entrenador no lo incluyó en la formación alternativa que se perfilaba para jugar ante Central Córdoba de Rosario, de la Primera C, este último miércoles 02/03 por la Copa Argentina.

En el táctico dispuesto en la mañana de este último lunes 28/02 en el Centro de Entrenamiento, el mediocampista de 22 años fue incluido en la segunda formación suplente para dejarle su lugar al paraguayo Óscar Romero, que, posteriormente, concretó su debut en Boca.

Agustín Almendra no ocultó su malestar por la decisión del entrenador y, según testigos, entró a la cancha mal predispuesto, lo que hizo que se envolviera en una discusión con uno de sus compañeros.

Battaglia le pidió repetidamente que se controlara pero ante la falta de respuesta del jugador, optó por solicitarle que se retirara a los vestuarios para continuar con el trabajo táctico.

Antes de irse, Almendra tuvo una contestación que irritó aún más al entrenador, presuntamente referida a su falta de autoridad para formar el equipo, todo a la vista de los referentes del plantel, que realizaban ejercicios de regeneración por haber jugado el sábado en Avellaneda.

Los futbolistas de mayor experiencia tomaron a mal la reacción del mediocampista y entendieron la medida de Battaglia, que más tarde le bajó el pulgar terminantemente en una reunión con miembros del Consejo que lidera el vicepresidente segundo Juan Román Riquelme, según informó este último lunes 28/02 en cable de la agencia estatal de noticias Télam. Luego, sobre la noche del mismo día, apareció otra polémica, pero que involucra a Alan Varela.

Del hecho al dicho (lo usamos al revés por hoy) puede haber mucha distancia, y más en un club como Boca Juniors, donde -en algunas circunstancias- se magnifica todo lo sucedido. Habrán muchas versiones, voces y acusaciones pero lo de Alan Varela parece ser un enorme caso de desobediencia, según comentan.

El futbolista Alan Varela, de 20 años, tenía muchas oportunidades de ser titular en el encuentro del club de la Ribera, cuando superó este último miércoles 02/03 a Central Córdoba de Rosario por Copa Argentina, en la provincia de Córdoba. No obstante, “un caso de indisciplina” (no trascendió cuál ni cómo fue) dejó a Varela fuera de los concentrados.

La joven promesa de Boca no tuvo muchos minutos bajo las órdenes del entrenador Battaglia y pasó a entrenarse con el plantel de Reserva xeneize.

Por supuesto que la situación de Alan Varela no es la misma que la de su compañero Agustín Almendra.

El último, habría tenido un encuentro mucho más fuerte con Sebastián Battaglia, y pegándole con lo que más le duele, que es el armado del equipo titular, que vendría de parte de Juan Román Riquelme. Por ende, la actitud de Almendra, le costaría su estadía en Boca Juniors y el club intentaría la salida del volante de 22 años, quien se entrena a contraturno y no pisará más el vestuario. Por su parte; Alan Varela no entrenará con el plantel profesional por un tiempo -que deberá definir Battaglia- pero sí lo hará con sus excompañeros de Reserva. La relación Varela-Sebastián Battaglia no está rota ni mucho menos, pero sí algo trastocada. Desde el entorno del futbolista, aseguraban que el mismo estaba lesionado, pero Boca Juniors no difundió ningún parte médico oficial.

En varias ocasiones, se mencionó una posible salida de Varela a un club del fútbol argentino, en busca de más rodaje y minutos de juego, algo que en Boca hasta ahora no consiguió.

Y ahora Pavón...

En la mañana de ese mismo lunes 28/02 de Ezeiza, el “Xeneize” se entrenó pensando en el duelo de Copa Argentina. En un móvil de TyC Sports, un joven fanático de Boca fue consultado por la actualidad del club y, especialmente, por la polémica entre Agustín Almendra y Sebastián Battaglia. “Es una falta de respeto que le faltes el respeto así al entrenador y mucho más a Battaglia, porque es el jugador que más ganó en la historia de Boca. Lo deben apartar a (Agustín) Almendra, para que piense en lo que hizo”, inició el adolescente, con mucha serenidad. Luego, sin pelos en la lengua, se soltó en los micrófonos y su mensaje se hizo viral en las redes.

Y Pavón, que se vaya a la c.... de su m.....

Porque recordemos, Cristian Pavón no llegó a un acuerdo con la dirigencia de Juan Román Riquelme, y se irá libre en junio al Atlético Mineiro de Brasil.

https://twitter.com/porquetendencia/status/1498660482173095936 "Y Pavón":

Por estas declaraciones en TyC Sportspic.twitter.com/H2u3ZQ6OwT — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 1, 2022

Darío Benedetto apuntó sin pena contra Agustín Almendra,

Agustín es un jugador del club y características les sobran para jugar, pero mentalidad no. Lo que estaban tratando de hacer era buscarle un camino y ayudarlo para que cambiara su postura. Pero esto era algo que tenía que pasar y se cortó de raíz. Les tiene que quedar claro (a Almendra y Varela) que la camiseta de Boca es muy grande como para que estén de joda, afirmó Benedetto

El N°9 de Boca Juniors parece haber regresado a Boca con pocas pulgas. A sus 32 años, “Pipa”, decidió por el retorno al club del cual es hincha, y con una postura mucho más firme.

Es que nunca se lo había visto así al delantero. Carácter fuerte y con declaraciones explosivas. Sin duda, Darío Benedetto volvió para ser un claro referente de la hinchada de Boca, y un líder dentro del vestuario.

Algunos hinchas y seguidores del mundo futbolero, están de acuerdo con las declaraciones del ex Arsenal y Defensa y Justicia, quien le marcó la cancha y le puso los puntos al joven Almendra. En redes sociales, llegaron a relacionar las declaraciones de Bendetto con unas de Diego Armando Maradona, mientras vestía la camiseta de Boca.

“Si te querés ir andate viejo, picá. Acá, yo, personalmente con 20 años de carrera no lo voy a soportar, y como capitán de Boca no voy a soportar que se diga 'si me voy me da lo mismo o si me quedo me da lo mismo', no. Si te da lo mismo andate, directamente, acá en Boca no te queremos, soltó Maradona en 1995”.

https://twitter.com/Flecha_80/status/1351721930567651329 Diego tiene algo para decirle a algunos jugadores de Boca. Como siempre, con las palabras justas. "Si te querés ir, andate". pic.twitter.com/TfEmxaAqEx — Flecha (@Flecha_80) January 20, 2021

Otros, como el ex defensor de Boca Cristian Traverso y el entrenador Ricardo Caruso Lombardi, se hicieron eco por su desaprobación a los dichos del “Pipa”.

“Yo sé que voy a quedar antipático con muchos, porque cuando uno dice algo en contra de los referentes no gusta. No me gustó lo que dijo Benedetto, el problema fue entre Almendra y Battaglia y lo deben solucionar ellos”.

“Battaglia estuvo excelente, con él me saco el sombrero. Yo no sé si los referentes coinciden al 100% con lo que dijo Benedetto, porque también con sus declaraciones involucró a Varela. Está mal lo que hizo. Los hinchas pueden tomarlo de buena forma, pero vigilanteó a sus compañeros. Las cosas deben arreglarse dentro del vestuario. ¿Si ya habló el entrenador, para qué lo hizo Benedetto?”, finalizó Traverso en la noche de TyC Sports.

Quien fue campeón del mundo, y parte del ciclo más exitoso de la historia boquense con Carlos Bianchi, se mostró firmemente en contra del sub capitán del Xeneize, y vio innecesarios los dardos de Benedetto a su compañero Agustín Almendra.

Por su parte, Ricardo Caruso Lombardi, ironizó sobre los fuertes dichos de Darío “Pipa” Benedetto.

“Creí que Benedetto hizo el curso de técnico con las declaraciones que hizo. El jugador es compañero, esto tiene que decirlo el técnico. Él no tiene que saltar, yo si soy Varela o Almendra no sé qué haría. A Benedetto no lo veo con la humildad que uno lo vio”.

“A Battaglia lo toman como un técnico de paso los jugadores. Tiene muchos pergaminos para dirigir la Primera de Boca y los jugadores no lo están respetando”, agregó Caruso Lombardi.

Y así es como quedó el panorama; unos llaman “vigilanteada” lo que hizo Darío Benedetto y lo dan como un acto innecesario, y otros, lo respaldan completamente y lo definen como un hecho imprescindible para diferenciarse de Almendra y solidarizarse con Sebastián Battaglia.

Las declaraciones de Benedetto

“El plantel está muy tranquilo. Son cosas que a la larga iban a pasar, es algo que no se aguantaba más. El plantel piensa igual que el cuerpo técnico y bancamos a muerte la decisión del entrenador junto con el Consejo de Fútbol. Hay cosas que sobrepasan el límite y creo que la decisión que se tomó es la correcta. Hoy estamos tranquilos, hay un grupo humano muy lindo con una competencia muy sana y la verdad que esto había que sacarlo de raíz y se sacó de raíz”.

“El grupo está muy contento con la decisión que tomó el cuerpo técnico. Hay cosas que dentro del grupo tampoco se aguantaban más. Era algo que tenía que pasar… Creo que hay cosas que no se dicen, sobre todo hay que respetar tanto al entrenador como a los que se rompen el lomo al lado de cada compañero. Más allá de que jugar de titular o suplente, uno siempre tiene que estar sumando. En este caso no era así, nunca entendió Agustín (Almendra) la camiseta que tenía puesta. Creo que es una decisión correcta y hoy estamos muy contentos”.

Y siguió duro contra el juvenil: “Agustín es un jugador del club y características les sobran para jugar, pero mentalidad no. Lo que estaban tratando de hacer era buscarle un camino y ayudarlo para que cambiara su postura. Pero esto era algo que tenía que pasar y se cortó de raíz”.

“Les tiene que quedar claro que la camiseta de Boca es muy grande como para que estén de joda”, en referencia a los casos de indisciplina de Almendra y Varela.

https://twitter.com/toribiotome/status/1498734510103482374 Durísimo Benedetto con Almendra. De las declaraciones más fuertes que recuerde. Para el cuerpo técnico y los referentes no hay vuelta atrás. Distinto es el caso de Varela. pic.twitter.com/TB5h2DEqhN — Toribio Tomé (@toribiotome) March 1, 2022

La respuesta de Almendra

El mediocampistra de Boca le respondió a Darío Benedetto en su cuenta personal de Instagram, con una imagen que dio que hablar.

“En la lealtad no existen los grises. Es blanco o negro. O eres completamente leal o no lo eres en absoluto. No puedes ser leal solo cuando te conviene”, fue la frase que posteó Agustín Almendra, en réplica a Darío Benedetto, quien tiene tatuada la palabra “lealtad” en el costado derecho de su cabeza.

Además, el mediocampista de Boca Juniors, dejó de seguir a dos de los referentes del plantel en Instagram, hablamos de Carlos Izquierdoz y, justamente, Darío Benedetto.

El mediocampista Agustín Almendra actualizó las internas entre el DT Sebastián Battaglia y el Consejo del Fútbol que maneja Juan Román Riquelme.

Es que, según cuentan periodistas que cubren Casa Amarilla y hablan en confianza con los jugadores, el joven de 22 años habría insultado a Battaglia. No solo le dijo que “era un desastre”, pese a que “como jugador fue un ídolo”, sino también habría realizado algunos comentarios muy delicados.

Hay quienes confirman que le llamó “dominado” -o algo similar- por Riquelme, quien en varias entrevistas a ESPN y TyC Sports había rescatado a Almendra como uno de los mejores jugadores de la reserva de Boca.

“Me puso como suplente de los suplentes. Estoy re pintado”, declaró el periodista Sebastián Vignolo al reproducir los dichos de Almendra.

De acuerdo a lo relatado por Diego Monroig (ESPN), “los que habían jugado contra Independiente, se habían ido al gimnasio. Battaglia comenzó a repartir pecheras en un mediocampo donde tenía a Rolón, Pulpo González y Oscar Romero. En el equipo del frente, la reserva, estaban entre ellos Medina y Almendra. Almendra llegó al entrenamiento pensando que iba a ser titular, al menos en Copa Argentina.

Durante la práctica, se lesionó El 'Pulpo' González y, entonces, pasó a ocupar esa posición Almendra, que empezó a discutir con sus compañeros y jugar fuerte, muy disconforme. Battaglia intenta frenarlo y ahí es cuando se dio el fuerte encontronazo”.

Fue allí cuando el jugador insultó al ídolo de Boca y lo desautorizó delante del plantel. “Los titulares vieron lo que pasó y aparecieron inmediatamente. Cuando él se fue al vestuario, lo siguieron los capitanes y le advirtieron que esta vez lo dejaban solo”.

El referente de Boca le habría dicho al Consejo del Fútbol que “Almendra no entrena más conmigo, que entrene con la reserva”:

"#ALMENDRA Y #VARELA TENDRÁN QUE HACERSE CARGO": #Battaglia y su decisión tras lo sucedido en #Boca

Ocurre que Agustín Almendra es muy amigo, por ejemplo, de Marcos Rojo, quien también fue relegado en este último tiempo y también se queja por el funcionamiento del grupo.

La pregunta es si esto es solo una cuestión futbolística o es un capítulo más de la desautorización que Riquelme viene haciendo de la figura de Battaglia, motivo por el cual ningún DT importante quiere ir a Boca.

Este es el segundo altercado del año porque a mediados del mes de enero Almendra le dijo a Battaglia que no quería jugar en el sector derecho lugar donde Sebastián Battaglia lo pretendía ya que en el otro frente prefería a Juan Ramírez.

Esta discusión le costó al jugador no estar a disposición para el primer amistoso del verano ante Colo Colo, aunque luego hubo una charla y el jugador retornó a los disponibles para el encuentro frente a Universidad Católica en La Plata, partido donde se lesionó y estuvo 25 días parado por un esguince grado 2 de su tobillo derecho.

Almendra estuvo cerca de terminar su carrera deportiva en 2020 por temas personales y luego fue recuperado por el técnico Miguel Ángel Russo hasta convertirse en una pieza importante en la mitad de la cancha.

Después de aparecer en primera división de la mano de Guillermo Barros Schelotto, Almendra fue tasado por Boca en 20 millones de dólares cuando Napoli de Italia tuvo intenciones de lograr su transferencia.

En consecuencia, el fútbol argentino necesita vender a sus mayores potenciales a Europa, lo hizo siempre y lo seguirá haciendo. Por eso, algunos medios siempre quisieron agrandar a estos juveniles del xemillero. Sí, juegan muy bien, pero deben demostrarlo sostenidamente y no solo en un puñado de partidos.