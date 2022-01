Rafael Nadal castigó a Novak Djokovic por no vacunarse

Lo que ha pasado no es bueno para nadie, pero no tengo todos los detalles para tener una opinión clara sobre el asunto de Djokovic. Sólo puedo decir que creo que la gente que sabe de medicina dice que tenemos que vacunarnos, y necesitamos hacerlo. Pasé el Covid y yo lo he hecho dos veces, y si lo haces no tienes problemas para jugar en el Open de Australia ni en ningún sitio. El mundo ha sufrido suficiente como para no seguir las reglas. Cada uno debe hacer lo que piensa que es bueno para él, pero no vacunarte te puede provocar inconvenientes, es la única manera de parar esta pandemia Lo que ha pasado no es bueno para nadie, pero no tengo todos los detalles para tener una opinión clara sobre el asunto de Djokovic. Sólo puedo decir que creo que la gente que sabe de medicina dice que tenemos que vacunarnos, y necesitamos hacerlo. Pasé el Covid y yo lo he hecho dos veces, y si lo haces no tienes problemas para jugar en el Open de Australia ni en ningún sitio. El mundo ha sufrido suficiente como para no seguir las reglas. Cada uno debe hacer lo que piensa que es bueno para él, pero no vacunarte te puede provocar inconvenientes, es la única manera de parar esta pandemia