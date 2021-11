¿Qué tienen en común 10 de los candidatos al Balón de Oro?

B- Cambiaron el consumo de alcohol y gaseosas por agua y jugos de frutas,

C- En lugar de fortalecer solamente las piernas, hacen rutinas para casi todos sus músculos, o

D- Todas las anteriores.

Respuesta correcta: D.

Los 10 mandamientos de CR7

1. No basta solo con hacer repeticiones de abdominales hasta el infinito. Hay que reducir o abandonar las grandes fuentes de calorías como los azúcares, el alcohol, las gaseosas y los alimentos con mucha grasa.

2. Quema la grasa. Si no lo consigues es porque encima del músculo tienes grasa que lo esconde. Si quieres que se muestren, tu porcentaje de grasa corporal debe estar por debajo del 10% si eres hombre.

3. Establece una lucha sin cuartel. La grasas que se acumulan en los abdominales son las primeras en llegar y las últimas en irse, por eso debes mantener una lucha permanente, sin cuartel.

4. Mantén el objetivo a largo plazo. Sé persistente con una dieta adecuada, Haz entrenamiento de alta resistencia, y serás capaz de mantener baja la grasa corporal para siempre.

5. Sólo tres veces a la semana. Si trabajas cualquier músculo los siete días de la semana, se saturará. Del mismo modo que no entrenas a diario ningún otro grupo muscular, también debes dejar descansar y recuperar del ejercicio a tus abdominales.

6. Debes de trabajar también el resto de grupos musculares. Es necesario que aumentes tu masa muscular para que tu organismo consuma más grasas.

7. Abdominales, mejor variados. El grupo muscular del abdomen envuelve otros músculos que debes de ejercitar si quieres conseguir definición. Si sólo haces los típicos ‘crunchs’ (tumbado boca arriba elevar el torso) tus abdominales inferiores, transversales y oblicuos apenas trabajaran y el resultado será pobre.

8. Incorporar a tu rutina la bicicleta, elevaciones de piernas o elevaciones laterales.

9. Incrementa la dificultad. Si no lo haces, tus abdominales no pasarán de un estado de desarrollo muy incipiente, no conseguirás nada si no incrementas la dificultad. Tus abdominales se acostumbran al nivel de esfuerzo que les has impuesto y no se desarrollan.

10. Incrementar el nivel de esfuerzo en el mismo ejercicio o bien cambiar de ejercicios, para que el músculo no se acostumbre. Hay que estimular el músculo con más variedad de ejercicios y una intensidad creciente.

image.png Balón de Oro. (Gentileza: Sport).

Final abierto

La definición por el Balón de Oro 2021 está más que abierta y cada día aparece una versión diferente con un ganador distinto.

En una época donde las cosas se filtran rápidamente a través de internet y las redes sociales, el ganador del Balón de Oro no sería una excepción.

Algunas filtraciones dan como ganador a Lionel Messi. Otras a Robert Lewandowski. ¿Y CR7?

https://twitter.com/soccermemoriess/status/1453294368782262272 Parece que se ha filtrado la clasificación definitiva de Balón de Oro de este año. A saber si será fiable o no.



Es cierto que también se adelantó la de 2018, que ganó Modric, y la clavaron casi al 100% -> ver segunda foto. pic.twitter.com/Dzyz8xapgx — mr. mØnk (@soccermemoriess) October 27, 2021

La primera filtración que apareció en redes da como ganador del premio a Robert Lewandowski. Sin embargo, la cuestión pasa por una foto filtrada y no se sabe nada acerca de su veracidad.

El caso de Lionel Messi es diferente: sin hacer distinciones y sin ser injustos con Lewandowski, la 'pulga' aparece como el ganador en la mayor parte de las filtraciones y es rumoreado ganador por gran parte de la prensa mundial.

Más atrás figuran los nombres de Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Jorginho y Neymar Jr, entre otros.