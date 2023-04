Qué necesita Argentina para clasificar y cómo está su grupo

image.png

Qué pasa si pierde Argentina contra Polonia

El peor escenario posible colocaría a la Selección Argentina en el mismo, podía que el Mundial Corea Japón del 2022. La eterna promesa. La Scaloneta no tendría ningún tipo de posibilidades en caso de perder, pase lo que pase entre Arabia y México. Polonia lideraría el grupo C. Argentina no tendría más a su favor que 3 puntos. Arabia Saudita pasaría como segunda con un triunfo o empate; México sumaría solo 4 puntos y (en el hipotético caso de clasificar) debería ganar con diferencias de gol.

image.png

En otras palabras, hay que ganar o ganar.

Cómo ver los partidos del Mundial Qatar 2022

Clickeá aquí para saber la hora y los canales que transmiten cada partido

