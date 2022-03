Qatar 2022: Scaloneta, sorteo y todo lo que tenés que saber

El Mundial arranca el 21 de noviembre y finaliza el 18 de diciembre, con la final pautada en el estadio Lusail.

Mecanismo del sorteo y posibles rivales

Los equipos clasificados serán distribuidos en cuatro copones, ordenados según su posición en el ranking FIFA. Los ocho grupos estarán conformado por un equipo de cada copón, en busca de un nivel lo más uniforme posible. Por otra parte, y como es costumbre, no pueden haber más de dos equipos europeos juntos y de las restantes federaciones (Sudamérica, Centro-Norteamérica, África, Asia y Oceanía) solo puede haber uno por grupo.

Ejemplo: Argentina no puede compartir grupo con Brasil -además porque ambos son cabeza de serie-.

Las selecciones cabeza de serie serán:

Qatar,

Bélgica,

Brasil,

Francia,

Inglaterra,

España, y

Argentina

El último seleccionado de este selecto grupo de privilegiados, podría salir de los play-offs del grupo que integran Portugal e Italia. Si uno de los dos se clasifica, se sumarán a los demás cabeza de serie. Si ambos quedan eliminados (tienen que jugar antes con Turquía y Macedonia del Norte, previamente), el último cabeza de serie sería Dinamarca, informó La Nación.

El segundo copón tendrá grandes potencias europeas que podrían tocarle a la Argentina en el sorteo: como Alemania -el gran 'cuco' de todos-, Países Bajos, Suiza y Croacia. A ellos se podría sumar Dinamarca, de no darse la chance de ser cabeza de serie para los daneses y, muy probablemente, México y Estados Unidos, bien posicionados en el octogonal de la Concacaf. Si Uruguay se clasifica a la Copa del Mundo, también estaría en este lote, aunque no podría tocarle a Argentina por ser de la misma federación.

image.png La Selección Argentina, atenta al sorteo del Mundial en abril.

En el tercer copón, quedarían equipos más débiles, tales como: Serbia, Irán, Corea del Sur y otros europeos que aún no fueron definidos por los repechajes.

El último copón, incluirá las tres bolillas que todavía no tienen dueño. No es un problema en el caso del play-off europeo, pero plantea una complicación adicional en los otros dos casos porque se deberán considerar múltiples posibilidades para cumplir con la regla de que no se repitan equipos de una misma federación. La FIFA, aún no informó de qué manera resolverá ese inconveniente, detalló La Nación.